Lealkudta a közmédia a magyar profi foci közvetítési díjait

A héten közölte a közmédia, hogy leszerződött a magyar profi foci

2026-2027-es idényének közvetítési jogaira. A megállapodás alapján az M4 Sport a következő szezonban is közvetíti az OTP Bank Liga (NB I), a Merkantil Bank Liga (NB II), a női NB I-es bajnoksága férfi és női futsal NB I, a férfi és női Magyar Kupa, a férfi és női futsal Magyar Kupa meccseit és az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatotti mérkőzéseket.

Az MTVA a Telexnek most azt írta, hogy a közmédia vezetése egyéves megállapodást kötött a magyar profi labdarúgás 2026–2027-es idényének közvetítési jogairól. A szerződés összértéke 6 milliárd forint, szemben az előző évi 10 milliárd forinttal. Úgy értékelik, hogy ez jelentős megtakarítás mellett garantálja a magyar labdarúgás kiemelt eseményeinek széles körű, ingyenes elérhetőségét az M4 Sporton