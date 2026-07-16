Magyar Péter a Szijjártó-vizsgálatról: „Itt vannak titkos dokumentumok, vannak külügyminisztériumi dokumentumok és másfajta dokumentumok”

POLITIKA

Szijjártó Péter BYD-s átigazolása miatt „csak” korrupciót emlegetett Magyar Péter, a szoros orosz kapcsolatai miatt viszont a kampányban hazaárulással vádolta az akkori külügyminisztert, és azt ígérte, kormányra kerülve kivizsgálják az ügyet.

A kormányszóvivőin megkérdeztük, hogy indult-e az üggyel kapcsolatban vizsgálat, mire közölte, „tudomásom szerint indult, és hogyha van miről tájékoztatni a közvéleményt, akkor tájékoztatni fogjuk.”

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Az ügy előzménye egy márciusi Washington Post cikk, ami szerint Szijjártó Péter külügyminiszer az orosz-ukrán háború kitörése után is szoros kapcsolatot tartott fenn Szergej Lavrovval, akit az uniós tárgyalások szüneteiben rendszeresen tájékoztatott a fejleményekről. (Később nemzetközi oknyomozó újságírók lehallgatott beszélgetések leiratát vagy összefoglalóját is közölték, amiből kiderült, mennyire szervilis volt Szijjártó.)

Magyar Péter akkor arról posztolt, „a jelenlegi információk szerint Szijjártó Péter összejátszik az oroszokkal, elárulva a magyar és az európai érdekeket. Ez hazaárulás, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár.” Ezután ígérte meg, hogy kormányra kerülve kivizsgálják az ügyet.

Visszakérdezésünkre az ügy állásáról arra hivatkozva nem közölt további részleteket, hogy nem akar prejudikálni. „Itt vannak titkos dokumentumok, vannak külügyminisztériumi dokumentumok, és másfajta dokumentumok, amikor lesz tájékoztatni való, el fogjuk mondani” - mondta Magyar.

POLITIKA magyar péter hazaárulás vizsgálat Szijjártó Péter
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