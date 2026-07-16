Magyarország volt az orosz vezetékes gáz legnagyobb vásárlója az idei első öt hónapban

gazdaság

Magyarország költötte a legtöbbet orosz vezetékes földgáz beszerzésére az idei első öt hónapban az uniós tagállamok közül: öt hónap alatt 1,1 milliárd euró értékben importált vezetékes orosz gázt. Ezzel együtt ez 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A magyar gazdaság oroszgáz-függőségéről árulkodó adat, hogy az összes EU-tagállam 2,4 milliárd eurót fizetett idén a vezetéken vett orosz földgázért, vagyis az így vett gáz közel fele Magyarországra érkezett. A további két legnagyobb vásárló Bulgária volt 561 millió euróval és Görögország 472 millió euróval, ez a két ország együtt költött nagyjából annyit az oroszoktól vezetéken érkező gázra, mint Magyarország.

Orbán Viktor és Szijjártó Péter Kiskundorozsmán, a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszánál 2026 áprilisában, a választási kampány idején
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az MTI által kiadott összesítés szerint az Ukrajna elleni orosz támadás előtti 40 százalékról mára mintegy 6 százalékra csökkent az orosz vezetékes gáz szerepe az európai energiamixben. Az Európai Tanács határozata alapján a tagállamoknak 2027 végétől minden orosz fosszilis energiahordozó importját le kell állítaniuk, így a földgázét is. A TASZSZ ugyanakkor arról számolt be, hogy ha a vezetékes mellett az LNG-t is figyelembe vesszük, akkor további 3,7 milliárd eurót fizettek az uniós tagállamok az orosz gázért – igaz, közel tíz százalékkal ez is kevesebb az előző évi, nagyjából 4 milliárdnál.

Az Eurostat adatai és a TASZSZ számításai szerint csak májusban 204 millió euróért vett Magyarország vezetékes orosz földgázt. Még három országba jött vezetéken orosz gáz: Görögországba 129 millió eurónyi, Bulgáriába 122 millió eurónyi, míg Szlovákiába 121 milliónyi. A gáz egyetlen vezetéken, a Török Áramlaton érkezett mindegyik országba. Ha viszont az LNG-t is hozzávesszük, akkor három nyugat-európai gazdaság is nagyobb vásárló: Franciaország 369 millió eurót, Spanyolország 305 millió eurót, míg Belgium 211 millió eurót költött cseppfolyós orosz gázra.

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