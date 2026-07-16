Nagy Ervin feljelentést tesz Orbán János Dénes kifizetései ügyében

„Feljelentést teszek különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt” – közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár Facebook-oldalán.

Nagy azt írja, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) a 2026-os választások előtti egy évben több száz millió forintnyi jogdíjat fizetett ki Orbán János Dénesnek. „A tranzakciókkal öt évre előre megvették OJD művei után járó jogokat. Szakmai vélemények szerint, ha a Budapesti Operettszínház a következő öt évben éjjel-nappal, KIZÁRÓLAG az Orbán János Dénes műveit játszaná, még akkor sem tudna ennyi jogdíjat kitermelni a KMTG-nek.”

Ahogy mi is megírtuk, OJD két műve, az Orfeum mágusa és a Hamupipőke, esetében azok kizárólagos felhasználási joga ráadásul az Operettszínháznál volt. Ezeket Orbán János Dénes így közvetlenül nem tudta eladni a KMTG-nek, csak az Operettszínház közreműködésével. Orbán János Dénes ezután eladta a jogokat a KMTG-nek, ahol egyébként, mint szakmai vezető dolgozik, művenként bruttó 50-50 millió forintért.

Több művel kapcsolatban az is felmerült, hogy különböző állami forrásokból hasonló céllal igényeltek és kaptak támogatást – írja Nagy Ervin, hozzátéve, hogy a KMTG részéről dr. Rózsás Péter ügyvezető írta alá jogdíj vásárlásról szóló szerződést. Ugyanaz a dr. Rózsás Péter, aki vélhetően az Operett esetében a vállalkozói szerződés módosítását.

Nagy Ervin úgy fogalmaz, „az már csak hab a tortán, hogy a KMTG korábbi ügyvezetője OJD felesége, akit a gyanú szerint azért váltottak le, hogy ne lógjon ki a lóláb, hogy saját férjét fizeti ki a KMTG-n keresztül”.