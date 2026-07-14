A nagy közpénzköltő

Orbán János Dénesre a legfrissebb botránya során is íróként, költőként hivatkozik mindenki, aminek van ugyan alapja, de pont a lényeget fedi el.
Az régóta benne van a köztudatban, és nem alaptalanul, hogy az állami díjak és támogatások egy részét politikai szempontok alapján kapják a művészek és szervezeteik. Ennek iránya és mértéke koronként, kormányonként és területenként változó, de a jelenség állandó. A kormány dicséretét zengő énekes megkapja a Kossuth-díjjal járó 35 milliót, a nála elismertebb kolléga meg nem. Az egyik írószervezet megszűnik, mert nem kapta meg a szokásos évi 1,5 millióját működésre, a másik elvegetál pármillióból. Hát igen, a művészeti termék értéke szubjektív, a kultúrára meg soha nincs elég pénz – ilyesmiket szokás gondolni. Ezzel a közfelfogással bőven lehetne vitatkozni, de pont arról akarok írni, hogy most nem erről van szó.
Amit Orbán János Dénes a közpénzekkel csinál, az nem művészeti kérdés. Pályafutása tanulságait nem az olvasóknak és irodalomtörténészeknek, hanem a hatóságoknak és az új kultúrpolitikának kell levonnia.
Mire OJD a magyarországi kultúrpolitika fontos tényezője lett 2015-ben, alkotóként már rég nem számított, nem is írt sokat. Az egykori sikeres fiatal költő egyre inkább azzal keltett feltűnést, hogy némi pénzért mi mindenre képes. Ebben a tíz évvel ezelőtti cikkemben összeszedtem, milyen nyíltan beszélt a pénzosztó politikához való dörgölőzés szükségességéről, és milyen gátlástalan hozsannázást volt képes levágni az egyik milliárdos apjának életművéről, vagy egy másik milliárdos dilettáns verseiről. Aztán kiderült, hogy a két mecénás, Nagy Elek és Böszörményi Zoltán adtak neki, a kezébe bele egy csomó pénzt és kölcsönt, amit nem igazán sikerült visszaadnia.
Utóbbiakat már Haász János írta meg rendkívül szórakoztató 2024-es cikkében, amely szerint mindent összeadva OJD több százezer eurónyi kölcsönt vett fel a 2000-es évek elején még Erdélyben, és meg nem fizetett adósságai egy részéből bírósági ügy lett. Hogy hova tüntette ezeket a pénzeket a költészet helyett egyre inkább a kocsmák és más vállalkozások felé forduló OJD, az nem világos. Eltapsolta magára, vagy elvesztette a rossz gazdálkodás miatt? Vagy is-is? Ezt nem tudjuk, de azt igen, hogy a pénzhamisítás és csalás bűntettével összefüggésben elkövetett érmehamisítás miatt megbírságolt, a pénzt dokumentáltan katasztrofálisan kezelő, ellenben a hatalomnak mindig mélyen behajoló OJD egyszer csak a magyarországi irodalomfinanszírozás megkerülhetetlen alakja lett.
Miközben ordított róla, hogy nem szabad közpénz közelébe engedni, a milliárdos támogatású íróakadémiájának és a legfontosabb pénzosztó szerv, a NKA kuratóriumának vezetőjeként ő utalta ki a legtöbb irodalomra szánt közpénzt.
Az irodalmi életben keringő, meg nem erősített pletykák szerint mentora, a költő-államtitkár Szőcs Géza járt közben Lévai Anikónál, a másik, ezt nem kizáró pletyka meg arról szólt, hogy az anno Habony Árpád táskahordozójaként leírt másik erdélyi pályatárs, Demeter Szilárd segített a NER-be való beilleszkedésben. Ezek a találgatások azért is buzogtak fel, mert nem volt érthető, miért teheti meg azt, amit tesz, mindenki szeme láttára.
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Mindent összeadva több százezer eurónyi kölcsönöket vett fel a 2000-es évek elején még Erdélyben a mai magyar kulturális közpénzosztás egyik megkerülhetetlen szereplője. Orbán János Dénes meg nem fizetett adósságai egy részéből bírósági ügy lett. Pénzbírság, álmodozás, spenót tükörtojással, Bulgakov és Fekete Pákó.
Vele csak úgy megtörtént ez a dolog, de a Tisza-kormány is hálás lehet a nagyszerű befektetésért.
A felhasználási jogokat 2025 márciusa és 2026 áprilisa között vásárolták meg, 6-7 éves időszakokra.
Még hogy nincs vita Tusványoson! A jobboldal kultúrharcosai levették a kesztyűt, és az eddigi legszikrázóbb összecsapást hozták össze Schmidt Mária szeme láttára.
A százkilencvenötödiket. Vagy valahogy úgy.
Néhány hete 360 millió forintnyi támogatást osztott ki az NKA Szépirodalmi Kollégium. A pénz több mint egyhatoda egyetlen helyre ment. Annak a Böszörményi Zoltánnak az érdekeltségeihez, akinek a 2010-es években többször is adósa volt a kollégiumot vezető Orbán János Dénes.
Hatalmas magyar innováció! Ilyen pályázatot még nem látott a világ!