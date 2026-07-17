G7: Lázár János versenyeztetés nélkül adott Mészáros Lőrinc és Szíjj László cégének 60 kilométernyi autópályát

Több mint 20 év után ismét a magyar állam birtokába került az M6-os és M8-as autópálya 59 kilométeres szakasza, míg az üzemeltetést októbertől a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF Zrt. látja el, amely az autópálya-koncessziós rendszer vezető cége - írja a G7.

A lap által megismert információk szerint a feladatot versenyeztetés nélkül kapták meg, és sokkal drágábban fogják elvégezni, mint amennyiért mások vállalkoztak volna erre.

A G7 úgy tudja, erről Lázár János még közlekedési miniszterként az alternatívák felmérése nélkül döntött. A rendelkezésükre álló dokumentumok szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) 2025. május 23-án döntött arról, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíjj László magántőkealapjai által létrehozott MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t bízza meg a 22 év után 2026. október 7-én lejáró eredeti szerződést követően a szóban forgó szakasz üzemeltetésével.

A mindössze 59 kilométeres szakaszra vonatkozó megállapodást még a Gyurcsány-kormány kötötte 2004-ben osztrák és német cégekkel az autópálya megépítésére és 20 éves üzemeltetésére, az a szerződés viszont lehetőséget biztosított arra is, hogy annak lejárta után új megállapodást köthessen az állam az addigi partnerrel, az M6 Duna Koncessziós Zrt.-vel már csak az üzemeltetésre, 11 éves időtartamra. A G7 birtokába került dokumentumból az derült ki, hogy ha az állam élt volna ezzel a lehetőséggel, akkor az üzemeltetés költsége évi nettó 3 milliárd forint lett volna.

A Lázár János által vezetett ÉKM viszont ehelyett az MKIF szerződésében lévő opciót hívta le, aminek köszönhetően 2026-os áron az M6/M8 érintett szakaszának üzemeltetési költsége évente nettó 9,8 milliárd forint lesz Mészáros Lőrinc és Szíjj László koncessziós társaságával. Az MKIF megállapodása 35 éves, 2057. augusztus 31-éig van érvényben.

Nem ekkora lesz a költség. Fotó: Németh Dániel/444

Ami összességében azt jelenti, hogy a következő 35 évben Lázár döntése mintegy 200 milliárd forintnyi elkerülhető pluszkiadást okozhat a magyar költségvetésnek, aminek akár jogi következményei is lehetnek - írja a G7.