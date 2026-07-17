Gyanúsítottként hallgatták ki a vállalkozót, aki több mint tízmillió forinttal vesztegetett meg egy kormányhivatali osztályvezetőt

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozó közel egy milliárd forint állami támogatás elnyerésére nyújtott be pályázatot egy kormányhivatalhoz, a megalapozott gyanú szerint pedig közvetítőn keresztül megállapodott egy vezető beosztású kormánytisztviselővel abban, hogy a hivatali működésével kapcsolatos befolyásolásért az elnyerni kívánt összeg 3 százalékát juttatja nekik, amennyiben pályázatát pozitívan bírálják el.

A vállalkozó a pályázatot elnyerte, így az előzetes megállapodásnak megfelelően első részletként 2026. április elején 12,6 millió forintot adott át a közvetítőnek, aki ebből 5 millió forintot adott tovább a hivatalos személynek.

Amikor az osztályvezető értesült arról, hogy az üzletember ismételten pályázatot nyújtott be 440 millió forint támogatás elnyerésére, akkor erről tájékoztatta a korábban közvetítőként közreműködő férfit is annak érdekében, hogy ismételten ajánlják fel a segítségüket a gördülékeny ügyintézésben. A pályázó ezúttal 6 millió forintot ígért az osztályvezető és társa közreműködéséért, amit július 2-án át is adott a közvetítőként eljáró férfinek. Az osztályvezető a neki járó összeget július 3-án vette át, ám ezután a nyomozó ügyészek a Terrorelhárítási Központ közreműködésével elfogták.

A kormányhivatali osztályvezető letartóztatását a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírája 2026. július 6-án az ügyészi indítvány alapján elrendelte.

A nyomozást folytató Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a pályázatok kedvező elbírálásáért több millió forintot kifizető vállalkozót csütörtökön minősített hivatali vesztegetés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A vállalkozó és a közvetítőként eljáró férfi szabadlábon védekezik.