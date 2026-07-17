Tizenkét kubai sportoló ment el Kanadába, haza már csak hárman tértek

A tizenkét tagú kubai kajak-kenu válogatott kilenc tagja nem tért haza Montrealból, ahol a múlt héten világkupa-versenyt, a mostani hét elején pedig ugyancsak olimpiai pontszerző Pánamerikai-bajnokságot rendeztek.

Hárman - közülük ketten biztosan versenyzők - továbbra is Kanadában maradtak, de ők a két hét múlva a Dominikai Köztársaságban esedékes közép-amerikai és karibi játékokra készülnek. A többiekről nincs hír.

Egyelőre semmilyen kubai hatóság, sem a sportszövetség nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az ügyben.

Illusztráció, elfelé evező emberekkel. Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND/dpa Picture-Alliance via AFP

Kuba – amelyet több mint öt hónapja olajembargó sújt – súlyos gazdasági, energia- és társadalmi válsággal küzd, ezért nem ritka, hogy az ország sportolói a nemzetközi versenyek után nem utaznak haza, és menedékjogot kérnek. Néhány éve már volt egy nagyobb kivándorlási hullám kubai sportolók körében, 2021 októberében például az ország 23 év alatti baseballcsapata Mexikóba utazott egy tornára, de nagyjából a játékosok fele tért csak haza. (via MTI)