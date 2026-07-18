Az angolok történetük első vb-bronzérméért, Mbappé az aranycipőért játszik Deschamps búcsúmeccsén

Sem a francia, sem az angol játékosok nem lépnek szívesen pályára szombaton 23 órától: mindannyian a döntőben szerettek volna játszani, ehelyett azonban egymás ellen kell lezárniuk a tornát a világbajnokság bronzmeccsén.

Kylian Mbappé és Harry Kane. Fotó: BUDA MENDES, DARRIAN TRAYNOR/AFP

A világbajnoki döntőt vasárnap Spanyolország és Argentína játssza, miután a spanyolok 2–0-ra legyőzték Franciaországot, Argentína pedig 2–1-re fordított Anglia ellen. Franciaország a spanyolok elleni elődöntőig a világbajnokság egyik legmeggyőzőbb csapatának számított. Didier Deschamps együttese megnyerte a csoportját, majd Svédország, Paraguay és Marokkó legyőzésével jutott el a legjobb négy közé. Mbappé nyolc gólt szerzett, Michael Olise irányította a támadásokat, Ousmane Dembélé pedig a 2025-ös aranylabdás formáját idézte.

Spanyolország ellen azonban szinte semmi sem működött. Az Opta elemzőoldala szerint a franciák mindössze 0,31 várható gólig jutottak, ami az adatbázisukban a válogatott legrosszabb világbajnoki eredménye. William Salibát már az első félidőben le kellett cserélni, a spanyolok pedig Rodri vezetésével olyan fölényben játszottak, hogy a 2–0-s végeredmény még Franciaországra nézve volt hízelgő.

Anglia jóval közelebb került a döntőhöz. Anthony Gordon góljával vezetett Argentína ellen, Thomas Tuchel azonban védekező cserékkel egyre hátrébb rendelte a csapatát. Az angolok a vezetés megszerzésétől Enzo Fernández egyenlítő góljáig tartó harminc percben mindössze 12 százalékban birtokolták a labdát, tudatosan feladták a focit, és átengedték Argentínának a kezdeményezést. A dél-amerikaiak előbb egyenlítettek, majd a hosszabbításban a győzelmet is megszerezték.

Az előzmények miatt Angliának talán még nehezebb lesz újra összeszednie magát. A FIFA összesítése szerint a csapat korábban kétszer játszott világbajnoki bronzmérkőzést, és mindkettőt elveszítette: 1990-ben Olaszországtól kapott ki 2–1-re, 2018-ban pedig Belgium győzte le 2–0-ra. Franciaországnak ez lesz a negyedik bronzmérkőzése. A franciák 1958-ban az NSZK-t, 1986-ban Belgiumot verték meg, 1982-ben viszont kikaptak Lengyelországtól. A három korábbi francia helyosztón egyaránt legalább öt gól született.

A bronzmeccseket általában nem a csalódott sztárok játéka teszi emlékezetessé, hanem azoké a bizonyítani vágyó cseréké, akik a tornán addig kevesebb lehetőséget kaptak.

Ugyanakkor a mostani találkozó legnagyobb egyéni tétje az aranycipő, Mbappé és Lionel Messi egyaránt nyolc gólnál jár, de az argentin négy gólpasszával jelenleg megelőzi a három asszisztot jegyző franciát. Harry Kane és Jude Bellingham hat-hat góllal még szintén versenyben van, bár mindketten kimerültnek tűntek az elődöntő végén, ezért kérdéses, hogy Tuchel pályára küldi-e őket.

Mbappénak további motivációt jelenthet, hogy húsz világbajnoki góljával mindössze eggyel marad el az örökrangsort vezető Messitől. A FotMob pénteki beszámolója szerint Deschamps megerősítette, hogy a támadó bevethető, és jogos motivációnak nevezte a gólkirályi cím megszerzését. A francia kapitány ugyanakkor azt is közölte, hogy több poszton változtatni fog, részben sérülések, részben a játékosok fizikai és mentális állapota miatt. Az Athletic előzetese alapján így lehetőséget kaphat Rayan Cherki, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Warren Zaïre-Emery vagy Jean-Philippe Mateta is.

Didier Deschamps és Thomas Tuchel. Fotó: CHARLY TRIBALLEAU, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Az angoloknál szintén jelentős rotáció várható. Kobbie Mainoo az első hét mérkőzésen egyetlen percet sem játszott, Ollie Watkins, Ivan Toney és Eberechi Eze pedig csak kevés lehetőséget kapott. Kane és Declan Rice kimerültnek látszott az elődöntő végére, ezért Tuchel akár egy gyorsabb, közvetlenebb támadósorral is próbálkozhat, Marcus Rashforddal, Noni Maduekével vagy Watkinsszal. A sok változtatás miatt a két kezdőcsapatból lehet majd igazán megállapítani, melyik edző mennyire veszi komolyan a meccset.

Franciaország és Anglia eddig háromszor találkozott világbajnokságon. A FIFA összefoglalója szerint az angolok 1966-ban 2–0-ra, 1982-ben 3–1-re nyertek, a 2022-es katari negyeddöntőben viszont Franciaország győzött 2–1-re. Harry Kane akkor az egyik büntetőjét értékesítette, a másikat azonban a hajrában a kapu fölé lőtte.

Az összes közelmúltbeli mérkőzést tekintve egyértelműbb a francia fölény. Az Opta statisztikája szerint Anglia az előző kilenc egymás elleni találkozóból csak egyet nyert meg, egy 2015-ös felkészülési mérkőzést. Az angolok az 1982-es világbajnokság óta lejátszott négy tétmérkőzésük egyikén sem győzték le Franciaországot.

Az Opta szuperszámítógépe is a franciákat tartja esélyesebbnek, a szimulációk 50,7 százalékában Franciaország már a rendes játékidőben megnyerte a mérkőzést. Az angol győzelem valószínűsége 25,6, a döntetlené 23,7 százalék volt.

A szombati lesz Deschamps 187. és egyben utolsó meccse lesz a francia válogatott kispadján. Eddig 121 mérkőzést nyert meg, ami francia rekordnak számít. Deschamps egy világbajnoki címmel, egy vb-döntővel, egy elődöntővel, valamint Európa-bajnoki döntővel és elődöntővel távozik a francia válogatott éléről. Ez önmagában rendkívüli eredménysor, de a rendelkezésére álló játékoskeret minősége miatt továbbra is jogos a kérdés, hogy Franciaország nem érhetett volna-e el még többet.

Tuchel nyíltan beszélt arról, hogy egyik csapat sem ezen a mérkőzésen akart szerepelni. Deschamps viszont azt mondta, ha már így alakult, inkább harmadikok lennének, mint negyedikek. A franciáknál Mbappé gólkirályi esélyei és Deschamps búcsúja, az angoloknál pedig az Argentína elleni keserű vereség utáni javítás adhat némi plusz tétet a bronzmérkőzésnek.