Méltatlan és elfogadhatatlan állapotokról beszél Vitézy a 444 cikke után

Méltatlannak és elfogadhatatlannak nevezte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azokat az állapotokat a Közlekedési Múzeum raktárában, amikről a 444 számolt be pénteken. Mint a cikkünkben fotókkal is bemutattuk: a felújításra váró Északi Járműjavító csarnokában vakolat hullik a gyűjtemény műtárgyaira, és mint Vitézy Dávid is kiemeli a cikkünk alapján:

„Kóbor macskák (a korábbi generációjukat még én fogadtam be és találtam gazdit nekik), galambok és rágcsálók jelennek meg a járművek között, az értékes műtárgyakat pedig vastag por borítja. Olyan pótolhatatlan értékek is ideiglenes, méltatlan körülmények közé kerültek, mint IV. Károly király történelmi Junkers repülőgépe vagy a múzeum számos egyedülálló autó- és vasúttörténeti emléke.”

„Ez nemcsak méltatlan, hanem elfogadhatatlan is”

- írja Vitézy, aki 2016 és '22 között ennek az intézménynek, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak (MMKM) volt a főigazgatója, mielőtt államtitkár lett a Fidesz-kormányban addig, amíg Lázár János el nem távolította.

"Raktár" az Északi Járműjavítóban

A Közlekedési Múzeum áldatlan raktározási állapotai állományvédelmi szempontból is súlyosan problémásnak tűnnek, Vitézy pedig mindezért alapvetően Lázár Jánost állítja be felelősnek.

A miniszter posztjában ugyanis azt állítja, hogy ez a problémakör elsősorban azzal függ össze, hogy Lázár Rákos-Dubaj projektje miatt ki kellett üríteni a Közlekedési Múzeum Rákosrendezőnél lévő, Tatai úti raktárait is, ahonnan a muzeális járművek és műtárgyak jelentős része az Északi Járműjavítóba került.

Vitézy Dávid ebben azonban nem pontos: a Tatai úti raktárakat végül ugyanis nem kellett kiüríteni, azok továbbra is az MMKM kezelésében vannak, illetve a Fővárostól bérlik őket. Az Északi Járműjavítóban vállalhatatlan körülmények között raktározott műtárgyak többsége nem innen, hanem egy másik, Maglódi úti raktárból került oda februárban, miután a múzeum vezetője, Schneller Domonkos főigazgató spórolási célból felmondta annak a raktárnak a bérlését.

Magyar Péter, Vitézy Dávid és Schneller Domonkos MMKM-főigazgató az Északi Járműjavítóban. Fotó: Szikora_Zsombor

Schneller és az MMKM felelősségének kérdéséről Vitézy nem ír a posztjában, ehelyett azt hangsúlyozza, hogy éppen a rossz körülmények miatt döntöttek úgy, hogy „megmentjük az Északi Járműjavítóban tervezett új Közlekedési Múzeum projektjét, amelyet a Lázár-vezetés leállított”, hogy „a magyar közlekedéstörténet pótolhatatlan emlékei biztonságos körülmények közé kerüljenek”.

Hogy tudott-e korábban az elfogadhatatlan állapotokról, illetve hogy kezdeményez-e ezek miatt vizsgálatot, Vitézy Dávid nem tett említést.