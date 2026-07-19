Gajdos László: Polt Péter védettsége megszűnt

„Most mindenki Sulyok Tamásról beszél, de ne feledjük, hogy ezzel párhuzamosan talán egy sokkal fontosabb dolog is történt, Polt Péter védettsége megszűnt” – írta Facebook-oldalán Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter.

Polt Péternek hamarosan távoznia kell az Alkotmánybíróságról, miután betöltötte 70. életévét. A testületnek jelenleg ő az elnöke is.

Fotó: Németh Dániel/444

„Ezzel lezárult egy korszak” – írta Gajdos. A miniszter szerint ennek a változásnak is szimbolikus jelentősége van, „hiszen az Orbán-kormány az Alkotmánybíróságra menekítette ki a korábbi legfőbb ügyészt, aki több mint húsz éven át fedte el, illetve akadályozta, hogy számos korrupciós ügyben valódi felelősségre vonás történjen. Az Orbán-rendszer egyik legfontosabb támaszaként és hű kiszolgálójaként védte a Fideszhez kötődő politikusokat, oligarchákat vagy akit kértek tőle. Azonban most megszűnt az a különleges jogállása, amely e tisztséghez kapcsolódott.”

Ennek vége, mostantól minden más állampolgárhoz hasonlóan Polt Péternek is számot kell adnia tetteiről a hamarosan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt – írta Gajdos.