Sulyok elnöki határozatban tiltakozik az alaptörvény-módosítás ellen, és verbális abúzust emleget

Sulyok Tamás köztársasági elnök nem érezte elégnek, hogy videóüzenetben tiltakozzon az alaptörvény-módosítás ellen, kiadott erről egy határozatot is, amiben keményebben fogalmaz. Az szintén szombat délután, a módosítás aláírása után jelent meg a Sándor-palota honlapján.
Abban arról ír, hogy a módosítás néhány eleme valóban üdvözlendő – mint például az Alkotmánybíróság hatásköreinek „kiszélesítése” (valójában ezeket a Fidesz vette el az első kétharmad alatt, a Tisza csak visszaadja, de ez Sulyok szövegéből nem derül ki), - de számos elem szerinte sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét.
Az egyik ilyen a cikluskorlátozás, a másik a közjogi tisztviselők eltávolítása, amit Sulyok személyre szabottnak tart.
Innentől jön a legjobb rész, amiben Sulyok úgy tesz, mintha az elmúlt 16 évet nem ebben az országban töltötte volna (holott ebben töltötte, csak egy szava nem volt):
„Az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának éjszakájától kezdve a közbeszédet eluralta a verbális abúzusnak, a nyílt és közvetlen erőszakos fenyegetésnek egy olyan szélsőséges formája, ami arra épít, hogy egyes közjogi tisztségviselők, országgyűlési képviselők és más közszereplők emberi méltóságukban bármiféle erkölcsi korlát nélkül megalázhatóak, hivatali feladat- és hatásköreik, illetve közéleti tevékenységük ellátásában pedig - az alaptörvényi és jogszabályi kereteket és fékeket teljes egészében figyelmen kívül hagyva - szabadon fenyegethetőek, utasíthatóak, kényszeríthetőek. Ennek a kommunikációs stratégiának a célja, hogy elhallgattasson, ellehetetlenítsen és eltávolítson a magyar alkotmányos berendezkedésből olyan szereplőket, akik - a plurális demokráciában elengedhetetlen módon - biztosíthatnák a jogi, szakmai és politikai vélemények sokszínűségének érvényesülését.”
Sulyok a határozatában leírta azt is, látja és tapasztalja, hogy ezeket a törekvéseket a társadalom jelentős része helyesnek vagy akár elkerülhetetlennek tartja. „Ezeket az érzéseket és véleményeket természetesen tiszteletben tartom.”
Azt is látja viszont, hogy sokak számára „félelmet keltő az a hatalomfelfogás, amelynek egyik mérföldköve és kézzelfogható lenyomata a tizenhetedik alaptörvény-módosítás.” (Ismét: most az a Fidesz és Orbán Viktor tiltakozik leghangosabban a módosítás ellen, amely gátlástalanul és sokak számára félelemet keltően gyakorolta a hatalmat az elmúlt 16 évben.)
Sulyok közölte, ő „a legteljesebb mértékben” osztja ezeket az aggodalmakat, és úgy fogalmazott, „mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe.”
A határozatban elmagyarázza, hogy az alaptörvény módosításával kapcsolatban szűk az elnök mozgástere, a parlamenthez nem küldheti vissza a szöveget, Alkotmánybírósághoz pedig csak akkor fordulhat, ha az eljárási követelmények nem teljesültek (vagyis nem megfelelő többséggel fogadták el).
Ilyen viszont nem volt – rögzítette Sulyok.
A módosítás benyújtása előtt Sulyok bepróbálkozott az Alkotmánybíróságnál, azt akarta kimondatni, hogy nem is minden alaptörvény-módosítás, amit a parlament annak tart. Ha ez az értelmezés átment volna, jelentősen nőtt volna a mozgástere. Csakhogy a testület napirendre se vette a beadványát, mert heten kizáratták magukat az ügyből, így nem volt meg a tárgyaláshoz szükséges létszám. A Velencei Bizottsághoz is hiába fordult, a testület a felek meghallgatása után úgy döntött, októberben tárgyalja Sulyok ügyét.
A határozatot azzal zárta, hogy alaptörvényi kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy aláírja, a súlyos tartalmi ellenvetései kifejezése mellett.
Sulyok Tamás július 20-ig köztársasági elnök. A határozata megjelenik majd a Magyar Közlönyben.
Átrágtuk magunkat a távozó köztársasági elnök összes fb-posztján, amit a hivatali ideje alatt feltöltött. A 75 ezer követő által követett profil rövidesen gazdátlan marad.
Magyarország szokatlan eufóriában tölti mézes heteit, de ez sem tart örökké. A múlt lezárásához emlékeztetnünk kell magunkat arra, amit tizenhat éven keresztül átéltünk. Újra és újra. Egyedül így haladhatjuk meg az orbánizmust.
Nem ért vele egyet, de nem volt szerinte más lehetősége. Úgy látja, hogy a köztársasági elnökök legitimációja is véget ért ezzel.
Egy próbát biztosan megért.
Sulyok Tamás névleg köztársasági elnök volt, de valójában Orbán Viktor kormányát szolgálta. Az eljárás alapesetben elfogadhatatlan lenne, csakhogy a bukott rendszer és az azt kiszolgáló volt államfő nem tartozik az alapesetek közé.
Heten már elegen vannak ahhoz, hogy befagyjon a beadvány sorsa, és ezzel elvileg Polt sem tud mit kezdeni. Pedig információink szerint már elkészült a Sulyokot támogató határozati tervezet.