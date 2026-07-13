A Velencei Bizottság mégsem sürgősséggel tárgyalja Sulyok Tamás ügyét, hanem csak októberben

Az Alaptörvény 17. módosítását hétfőn fogadja el a parlament, de a Velencei Bizottság úgy döntött, hogy csak októberben tárgyalja Sulyok Tamás köztársasági elnök indítványát – derül ki a Sándor-palota közleményéből.

Sulyokék azt szerették volna, ha a bizottság sürgős eljárásban tárgyal az indítványról, amiben az őt a köztársasági elnök pozícióból eltávolító Alaptörvény-módosítást támadja – a közlemény szerint azonban a Bizottság ezt nem ítélte sürgősnek.

A Sándor-palota szerint indokolt lett volna a módosítás benyújtása előtt „az alkotmányjog terén nemzetközi szinten szaktekintélynek számító Velencei Bizottság véleményének bevárása és figyelembevétele, ugyanis ez jelenthetne garanciát az európai viszonylatban is rendkívülinek számító helyzet alapvető alkotmányos elvekkel összhangban álló rendezésére”.

Sulyok május végén kért segítséget az előző Fidesz-kormányok által rendszeresen kritizált Velencei Bizottságtól, azaz az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervétől.

A Velencei Bizottság küldöttsége július elején el is látogatott Sulyok Tamáshoz, ahol még arról volt szó, hogy a bizottság kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt – ennél több a Sándor-palota közleményéből nem derült ki. Magyar Péter is egyeztetett a küldöttséggel, állítása szerint azonban fel sem merült Sulyok ügye.

A köztársasági elnök sokáig azt sem akarta elárulni, mivel fordult a bizottsághoz, a múlt héten azonban közzétette a 22 oldalas dokumentumot – erről itt írtunk bővebben. A kérdések egy része a köztársasági elnök politikai felelősségére, egy másik része az eltávolíthatóságára vonatkozott.

Sulyok a kérdéseket még azelőtt küldte el, hogy az eltávolítását mindössze néhány mondattal megoldó alaptörvény-módosítást a Tisza június közepén közzétette volna.

Magyar Péter a hét végén közölte Sulyokkal, hogy öt napja lesz aláírni az őt eltávolító Alaptörvény-módosítást, ha nem teszi, akkor az Országgyűlés megfosztási eljárást indít ellene, ami után a házelnök is aláírhatja a törvényt.

Az államfőnek volt egy köre a hazai Alkotmánybíróságon is, az a projekt azonban elbukott, napirendre sem vették végül.