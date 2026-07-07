Itt van, amire mindenki várt: Sulyok Tamás közzétette, milyen kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz

„Az államfői kezdeményezés kiemelt jelentőségére, valamint az azzal kapcsolatban tapasztalt fokozott közérdeklődésre tekintettel” közzétette a Sándor-palota, milyen kérdésekkel (és milyen érveléssel) fordult a Velencei Bizottsághoz a sosem látott mértékben aktivizálódó Sulyok Tamás - írja a Telex.

Magyar Péter látványosan és hangosan többször is lemondásra szólította fel az általa rendszeresen bábnak titulált Sulyokot, aki ezért a Velencei Bizottsághoz fordult, de azt titkolta, hogy milyen kérdésekkel, ez változott most meg.

A szabadon böngészhető 22 oldalas dokumentum szerint Sulyok többek között az alábbi kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz:

Az európai és nemzetközi alkotmányos normák fényében megállapítható-e a köztársasági elnök politikai felelőssége egy olyan parlamentáris demokráciában, ahol az államfőt nem közvetlenül választják?

Mit követelnek meg az alkotmányos normák egy olyan, nem közvetlenül választott köztársasági elnök hivatalból való eltávolításával kapcsolatban, aki a hatalmi ágak elválasztásának rendszerében alkotmányos ellensúlyi szerepet tölt be? Eltávolítható-e egy ilyen köztársasági elnök olyan okból, amely nem jár jogsértés megállapításával?

Hogyan értékelendők a nemzetközi alkotmányos normák fényében a miniszterelnök azon kijelentései, amelyek szerint a köztársasági elnöknek le kell mondania vagy el kell távolítani hivatalából – részben azért, mert alkotmányos jogkörei gyakorlásával „lelassíthatja” az uniós források felszabadításához szükséges jogalkotást?

Milyen hatása van a kormány szándékának az Alaptörvény, köztársasági elnök eltávolítására vonatkozó jövőbeli módosítására és annak a nemzetközi alkotmányjogi normákkal való összhangjára;

Összhangban áll az alkotmányjogi normákkal egy olyan alkotmánymódosítás, amelynek egyértelmű célja a törvényesen és szabályszerűen megválasztott köztársasági elnök tisztségéből való eltávolítása?

Sulyok a levélben hivatkozott az azóta már benyújtott Alaptörvény-módosításra, azon belül is a személyre szabott jogalkotásra, a véleménynyilvánítás szabadságának megsértésére, és az Alkotmánybíróság megkerülésére. (Telex)