Itt van, amire mindenki várt: Sulyok Tamás közzétette, milyen kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz

„Az államfői kezdeményezés kiemelt jelentőségére, valamint az azzal kapcsolatban tapasztalt fokozott közérdeklődésre tekintettel” közzétette a Sándor-palota, milyen kérdésekkel (és milyen érveléssel) fordult a Velencei Bizottsághoz a sosem látott mértékben aktivizálódó Sulyok Tamás - írja a Telex.
Magyar Péter látványosan és hangosan többször is lemondásra szólította fel az általa rendszeresen bábnak titulált Sulyokot, aki ezért a Velencei Bizottsághoz fordult, de azt titkolta, hogy milyen kérdésekkel, ez változott most meg.
A szabadon böngészhető 22 oldalas dokumentum szerint Sulyok többek között az alábbi kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz:
Sulyok a levélben hivatkozott az azóta már benyújtott Alaptörvény-módosításra, azon belül is a személyre szabott jogalkotásra, a véleménynyilvánítás szabadságának megsértésére, és az Alkotmánybíróság megkerülésére. (Telex)
Hétfőn bemutatják a vagyonvisszaszerzési terveket, meg azt is, hogyan akarják elmozdítani a közméltóságokat.
Igen, az az európai szerv, amit korábban a fideszesek sorosozásra használtak. Magyar Péter máris kommentálta az államfő bejelentését.