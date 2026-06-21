Magyar Péter: Lezárjuk a bábok vergődését

„Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást” – írja posztjában Magyar Péter. A miniszterelnök szombat este az RTL-nek azt mondta, nem terjesztik be a két intézkedésről szóló törvényt, először inkább társadalmi egyeztetésre bocsátják.

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Most azt írja, „a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogom kérni a kormányt és a TISZA frakciót is”. Hozzátette, hogy „a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok”.

Az egyik közjogi méltóság, akit a Tisza-kormány az alaptörvény módosításával akar eltávolítani Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki éppen szombaton beszélt arról a Politiconak, hogy Magyar még Orbán Viktornál is szemtelenebbül él vissza a parlamenti többségével. Sulyok szerint az Alaptörvényt nem lehet személyre szabva átalakítani, ami miatt az Alkotmánybírósághoz fordult, ahol viszont egyes alkotmánybírák fellázadtak a Sulyok mögé beálló elnök ellen.