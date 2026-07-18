Fiatalság, bolondság, kabócák és csillagok – mit mesél az államfői teljesítményéről a jogállamiság miatt sosem aggódó Sulyok Tamás különös közösségi médiás küszködése

POLITIKA

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  • A Tisza eltávolítja a Sándor-palotából Sulyok Tamást, aki két és fél évnyi Fidesz-kormányzás alatt egyszer sem aggódott a jogállamiság helyzete miatt, pedig lett volna rá alkalma.
  • Helyette rengeteget utazott, jogászokkal és kazah házelnökökkel cimborált,
  • politikai megnyilvánulásait pedig olyan száraz nyelven fogalmazta meg, hogy ember legyen a talpán, aki elsőre megértette, mit is akar.
  • A Tisza a passzivitás, a köztársasági elnöki pozíció kiüresítése miatt kampányolt az eltávolításával,
  • Sulyok szerint viszont nem is lehetett volna lehetősége politikai szempontok szerint megszólalni.
  • Az államfő szombat estig kapott határidőt arra, hogy aláírja az elmozdításáról szóló alkotmánymódosítást,
  • ebből az alkalomból végignyálaztuk államfői pályafutásának facebookos termését.

Ha valaki a kegyelmi ügybe belebukott Novák Katalin lemondása után úgy döntött, puszta érdeklődésből beköveti utódát, Sulyok Tamást a Facebookon, rövid időn belül villámgyorsan elveszíthette az érdeklődését. Sulyok felfogása saját pozíciójáról maga volt a merő unalom.

Ezzel nemcsak az a baj, hogy a Facebookon az unalom a legrosszabb tulajdonság, amit az ember magáénak tudhat, hanem és legfőképp az, hogy jószerével tényleg nem csinált soha semmit. Ezzel végletesen kiüresítette a Fidesz által korábban már egyébként is reprezentatívvá silányított köztársasági elnöki pozíciót.

Ha csak a Facebookját nézzük, az utazós (sokat utazott, ez százmilliókba került az államnak), tanácskozós, biciklizős posztokon túl alig találunk olyat, ami eszünkbe juttatná, hogy a köztársasági elnök oldalán járunk.

Forrás

Végignyálazva Sulyok elmúlt csaknem két és fél évének fb-termését, összesen 41 olyan posztot találtunk, amiben valamilyen aktuális, közéleti vagy politikai témában nyilvánult meg. Ebből 25 az április 12-ei választás előtt, 16 utána íródott.

A cikkünk szempontjából érdekes posztok közé számítottuk a Donald Trump győzelmére írt gratulációt – ha többször is posztolt róla, de tartalmilag nem volt releváns különbség, azt egynek vettük –, vagy a Robert Fico elleni merényletre írt rövid imaposztot, illetve az utolsó szilveszteri beszédét is, amiben a Coelho-idézetek között nagyítóval sem talál az ember politikai szándékot.

Mi vezette a híresen passzív köztársasági elnököt arra, hogy április óta rövid idő alatt többször is szükségét érezte aktuális ügyekben megnyilvánulni? Talán pont az, hogy a Tisza feljogosítva érezte magát, hogy eltávolítsa az azt megelőző két évet abszolút passzivitásban eltöltő államfőt.

Magyar Péter a Sulyok eltávolítását is tartalmazó 17. alaptörvény-módosítás elfogadása előtti beszédében hosszasan sorolta, milyen fontos, a társadalmat megosztó témákban nem szólalt fel az elnök.

  • „Nem volt itt az elnök úr 2025. március 18-án a gyülekezési jog korlátozásakor.”
  • „Megszólalhatott volna amiatt, hogy három nappal korábban, március 15-én Orbán Viktor a magyar szabadság ünnepét arra használta fel, hogy eltaposandó kártevőknek nevezze politikai ellenfeielt, valamint bírókat, újságírókat, civileket.”
  • „Kár hogy nem volt itt 2025. május 20-án sem, amikor az Országgyűlés döntött Magyarország kilépéséről a Nemzetközi Büntetőbíróság rendszeréből.”
  • „Kár, hogy Sulyok Tamás nem volt itt 2026. március 24-én sem, amikor napvilágra került, hogy a Tisza informatikusai ellen titkosszolgálati nyomásra koholt vádakkal indult rendőrségi eljárás és titkosszolgálati megfigyelés.”

Magyar a felszólalásban azt mondta, Sulyok széke akkor is üresen maradt, amikor ezt a beszédet mondta ellene, és nem jött el megvédeni magát. (A napirenden kívüli felszólalásra a házelnök engedélyével valóban lett volna lehetősége Sulyoknak.)

Azzal kezdett, hogy védekeznie kellett

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