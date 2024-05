Dobrev Klára: Sulyok Tamás egy köztörvényes bűnöző

„Hosszú hetek kutatómunkája után minden részletre kiterjedő bizonyítékokkal mutatom be azt, hogy Magyarország köztársasági elnöke ügyvédként magyar termőföldeket játszott át külföldi kézre” – jelentette be Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője élő Facebook-videóban.

Kálmán Olga DK-s parlamenti képviselő azt mondta, kétségbevonhatatlan bizonyítékok vannak a kezükben.

Dobrev azt mondta, a csongrádi földmaffia egyik figurája volt Sulyok Tamás ügyvédként, és törvényellenesen, vélhetően bűnszervezetben, pénzért játszott át magyar termőföldet külföldieknek. A magyar termőföldek külföldi kézre juttatása mindig is bűncselekmény volt, de 2014-ben éppen az Orbán-kormány tette ezt külön tényállássá a Btk.-ban.

Dobrev szerint Szeged környékén több mint 1000 hektár termőföldet érintett a földmaffia üzlete, ennyi földet segített 3-4 ügyvéd külföldi kézre juttatni: egyikük az ajándékozást, a másik a kölcsönszerződést ellenjegyezte. Egyikük volt Sulyok Tamás – mondta Dobrev, aki szerint Sulyok segítségével osztrákoké lett a magyar termőföld.

Dobrev egy 103 hektáros termőföldet emelt ki, aminek az esetében mindent Sulyok Tamás csinált. A területet előbb egy Gyuris Gyula Ernő nevű stróman vette meg, majd Sulyok Tamás segítségével Kocsis Lászlónak ajándékozta a földet – mondat Dobrev. Kocsis aztán rögtön kötött egy kölcsön- és jelzálogszerződést azoknak a külföldieknek az Agronómia Kft. nevű cégével, akik törvényesen nem szerezhették volna meg a területet: Franz Kirchmayr, Ernst Kirchmayr és Alois Kirchmayr. A tulajdonosokkal haszonbérleti szerződést is kötöttek, ezen a szerződésen is Sulyok Tamás aláírása szerepelt.

Dobrev kiemelte, hogy a haszonélvezeti jog és a jelzálog együttes bejegyzése gyakorlatilag kettős biztosíték volt, hogy a magyar termőföldet szerző külföldi azzal is bebiztosítsa magát, hogy mindkét jog az övé legyen, így a törvénytelenül szerzett földet már senki sem tudja elvenni. A cég osztrák tulajdonosainak magyarországi kézbesítési megbízottja Sulyok volt – mondta Dobrev.

Gyuris a földterületet az Agronómia Kft. nevében és érdekében vette meg, ezért írásban rögzítették, hogy a cégé marad a föld. Az egyik zsebszerződés magyar fordításában az állt:

„A magyar földtörvény szerint olyan cég, mint az Agronómia Kft. jelenleg nem lehet vevő, így annak ügyvezetője, Gyuris úr járt el a cég megbízásából az ingatlanvétel ügyében. Ezért jelenleg pro forma is Gyuris úr áll a telekkönyvben tulajdonosként. Ezennel írásban, kifejezetten és visszavonhatatlanul rögzítjük, hogy az Agronómia Kft. a kizárólagos gazdasági tulajdonos, és jogosult arra, hogy a megbízásából szerzett minden földet kártalanítás nélkül bármikor saját tulajdonába ruházhasson át telekkönyvileg. Ez a kötelezettség Gyuris úr jogutódjaira is vonatkozik. A földek vételárát egyszeri haszonbérléssel, jutalékfizetéssel és szénavásárlással az Agronómia Kft. teljes egészségben megfizette.”

Dobrev szerint ez azt jelenti, hogy a szerződést megkötő felek pontosan tudták, hogy törvényt sértenek, hiszen le is írták, a külföldiek a föld árát stikában ki is fizették (szénavásárlás), és a külföldiek arra is bebiztosították magukat, hogy ha változik a törvény, vagy elhunynak a strómanok, a föld akkor is az övék maradjon.

Dobrev felszólította Sulyok Tamást, hogy mondjon le, majd bejelentette, hogy akár megteszi ezt, akár nem, ő csütörtökön az ügyészségen átadja az iratokat, majd 10:30-kor a sajtónak is átadja a papírokat az ügyészség épülete előtt.

A HVG azt kérdezte, mi alapján mondják, hogy ez bűncselekmény volt 2014 előtt is, és hogyan történt az okirat-hamisítás. Azt is megkérdezte, mikor történt az eset. Dobrev azt mondta, ha egy ügyvéd ilyen szerződést nyújt be a földhivatalhoz, akkor bűncselekményt követ el, a zsebszerződések mindig is azok voltak. Dobrev azt mondta, a 2014-es törvény értelmében az ügyészség járhat el az ügyben, és hogy a 2000-es évek elején történtek a bűncselekmények. Kálmán Olga azt mondta, közokirat-hamisítást nem említettek, hanem olyan szerződések születtek, amik már akkor is bűncselekménynek számítottak.

photo_camera Sulyok Tamás egy szegedi bankfiók mellett 2024. március 25-én. Fotó: Kármán Kolos

A Gulyáságyú Média felvetette, hogy mivel régen történt az ügylet, elévülhetett az ügy. Erről Dobrev azt mondta, a 2014-es törvény az elévülést is megváltoztatta, ezt pedig a Sulyok Tamás vezette Alkotmánybíróság is rendben találta. Arra a kérdésre, hogy ezek szerint elévült-e az ügy, Kálmán Olga visszakérdezett: „Önök szerint lehet köztársasági elnök az, akit esetleg csak azért nem ítélnek el, mert az a bűncselekmény, amit elkövetett, már elévült?” Dobrev szerint az, hogy Sulyok Tamás bűncselekményt követett el, tény.

Az RTL Híradó megkérdezte, mi történik, ha Sulyok nem mond le. Dobrev azt mondta, egyetlen pillanatig nem hagynak nyugtot, ha Orbán azt hitte, Novák Katalin lemondása után hátradőlhet, és némán tűrik a magyarok, hogy mindenféle bábokat nevez ki köztársasági elnöknek, tévedett. Kálmán elmondta, hogy Novák is azzal kezdte, hogy minden törvényt betartott, aztán nagyon hamar kiderült, hogy nem lehet köztársasági elnök, aki egy pedofil bűntársának ad kegyelmet. Dobrev kérdésre elmondta azt is, hogy helyi gazdálkodók juttatták el hozzájuk az információt, az elmúlt hetekben ezeknek jártak utána.

A HVG azt kérdezte, hogy ha Sulyok esetleg lemondana, lenne-e a DK-nek jelöltje, amire Dobrev azt mondta, hogy természetesen mindig van jobb jelöltjük a kormányénál.