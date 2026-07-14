Vučić már nyíltan beszél arról, hogy miniszterelnökként folytatná

Miután június végén Aleksandar Vučić szerb elnök bejelentette, hogy hamarosan lemond, sejteni lehetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mintáját követve nem tervez lemondani a hatalomról, és miniszterelnökként folytatja politikáját.

A Financial Times cikkében Vučić már nyíltan beszélt arról, hogy az idén tervezett, előrehozott választáson miniszterelnökként térne vissza.

Vučić június végén jelentette be, hogy heteken belül lemond elnöki tisztségéről, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. A szerb alkotmány szerint ugyanaz a személy összesen két cikluson keresztül lehet az ország köztársasági elnöke, Vučić második elnöki mandátuma 2027 májusában jár le. A parlamenti mellett az elnökválasztást is előrehozzák.

Fotó: SAMAR JORDAMOVAC/Anadolu via AFP

A másfél éve tartó tiltakozásokra utalva júniusban állította, hogy azok mögött külső érdekek álltak, ugyanakkor híveit arra kérte, hogy utasítsanak el minden erőszakot, és a politikai nézetkülönbségek ellenére is őrizzék meg a társadalmi békét.

A szerb elnök távozását azóta követelik a tüntetők, hogy 2024. november elsején leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva. A tiltakozók szerint a tragédiához a mindent átszövő korrupció vezetett, maguk a tiltakozások gyorsan kiszélesedtek, általánosságban a rendszer ellen irányulnak, és tömegek vesznek rajtuk részt.

Májusban több tízezres tömeg tüntetett Belgrádban, az ország minden részéről érkeztek emberek, pedig az államvasutak leállították a vonatok közlekedését, amit utólag egy állítólagos bombafenyegetéssel magyaráztak.

A demonstráció végén elszabadultak az indulatok, a rendőrség könnygázt és villanógránátokat vetett be a tömeg visszaszorítására, miközben több tüntető szeméttel megtöltött kukákat gyújtott fel.

A tüntetést hirdető egyetemisták szerint a zavargások kirobbanásáért egyes bűnözői körök és a rendőrség a felelősek. Azt írták, hogy a rendőrök tiltakozók tucatjait verték meg és tartóztatták le, és „egyesek súlyos sérüléseket szenvedtek el”.