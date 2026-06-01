Magyar Péter a Sándor-palotánál: Módosítani fogjuk az alaptörvényt, de nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni

„Kicsit csalódott vagyok, hogy már csak 4-5 fizetett trollt sikerült ideküldeni” – ezzel kezdte Magyar Péter a beszédét a Sándor-palota előtt hétfő reggel, miután olyan bekiabálások fogadták, hogy: „A brüsszeli paktumról beszélj!”

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn reggel nyolckor érkezett meg a Sándor-palotába Görög Márta igazságügyi miniszterrel, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnökkel tárgyaljon. A Telex beszámolója szerint Magyart érkezésekor taps, éljenzés fogadta, a helyszínen egy-egy tucatnyi szimpatizáns és ellentüntető is megjelent.

Magyar vasárnap este jelentette be, hogy hétfőn reggel meglátogatja az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor „lejár a lemondásra adott határidő”.

Hétfő reggeli sajtótájékoztatóján a Sándor-palota előtt Magyar úgy fogalmazott, „a magyar köztársaság nem Sulyok Tamásé, a magyar köztársaság nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré, a magyar köztársaság a magyar emberek közös alkotása, a magyar köztársaságot generációk építették és védték, rengeteg ember életét adta, és ők hagyták örökül nekünk abban a reményben, hogy lesznek olyan intézményeink, amik a mindenkori hatalommal szemben képesek lesznek kiállni a nemzetért”.

Magyar Péter közölte, hogy tájékoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ha nem mond le önként, akkor ma tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és képviselőit a javaslataikról, és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat.

Elmondta, hogy tájékoztatta Sulyokot arról, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására: „Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi a tekintély védelmében nem ezt az eljárást választjuk”.

„Módosítani fogjuk az alaptörvényt, de nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni, helyre fogjuk állítani a magyar emberek egyértelmű felhatalmazása alapján a magyar jogállamot és a magyar demokráciát” – mondta Magyar, hozzátéve, hogy: „Meg fogjuk hozni a szükséges döntéseket a közeli jövőben.”

Újságírói kérdésére, hogy min fognak módosítani, Magyar Péter azt mondta, erről először a Tisza frakcióját fogja tájékoztatni.

Magyar szerint „egy hónapig fog tartani ez a folyamat”.

Magyar Péter beszéde elején elmondta, azért jött most Sulyokhoz, hogy ne üzengessenek egymásnak. „Elmondta az álláspontját, és elmondtam én is az álláspontomat.

„Azért jöttem Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz, hogy beszéljünk a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság legfontosabb tekintélyét szeretnénk helyreállítani. (...) Felszólítottam a mai napon is Sulyok Tamást, hogy adja vissza a magyar embereknek a lehetőséget, hogy újra lehessen valódi vezetője a köztársaságnak.”

Magyar szerint a köztársasági elnök feladata „több annál, minthogy törvényeket írjon alá, hogy kitüntetéseket adjon át, hogy protokoll-eseményeken jelenjen meg. Az alaptörvény egészen világosan fogalmaz, a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.”





Magyar már a Tisza Párt választási győzelmének éjszakáján arról beszélt, hogy az államfőnek mennie kell, és ezt a későbbiekben minden szóba jöhető fórumon megismételte, egyre keményedő hangnemben. A május 13-ai kormányülés szünetében a 444 kérdésére azt mondta, ha kell, Alaptörvény-módosítással fogják eltávolítani Sulyokot.

Sulyok Tamás a Magyar Péter által megadott határidőig nem mondott le, sőt: pénteki hírek szerint segítséget kért a Velencei Bizottságtól. Majd vasárnap este kirakott Facebook-oldalára egy közel öt perces videót is, amiből kiderül, hogy továbbra sem mond le a köztársasági elnöki tisztségéről, együttműködik az új kormánnyal, az Alaptörvényre esküdött fel, és úgy fogalmazott: „Becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket.”

Erre Magyar Péter gyorsan reagált is, azt írta Facebookon, hogy„Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyereknapon is csak a havi 6.3 milliós fizetését védi. Bocsánatkérés helyett”.

A vasárnapi közleményben a lemondásra-távozásra felszólított további tisztségviselőkről – a legfőbb ügyésztől az ÁSZ-elnökig – nem tett említést Magyar Péter.