Magyar Péter a Sándor-palotánál: Módosítani fogjuk az alaptörvényt, de nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni

Cikkünk frissül.
„Kicsit csalódott vagyok, hogy már csak 4-5 fizetett trollt sikerült ideküldeni” – ezzel kezdte Magyar Péter a beszédét a Sándor-palota előtt hétfő reggel, miután olyan bekiabálások fogadták, hogy: „A brüsszeli paktumról beszélj!”
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn reggel nyolckor érkezett meg a Sándor-palotába Görög Márta igazságügyi miniszterrel, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnökkel tárgyaljon. A Telex beszámolója szerint Magyart érkezésekor taps, éljenzés fogadta, a helyszínen egy-egy tucatnyi szimpatizáns és ellentüntető is megjelent.
Magyar vasárnap este jelentette be, hogy hétfőn reggel meglátogatja az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor „lejár a lemondásra adott határidő”.
Hétfő reggeli sajtótájékoztatóján a Sándor-palota előtt Magyar úgy fogalmazott, „a magyar köztársaság nem Sulyok Tamásé, a magyar köztársaság nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré, a magyar köztársaság a magyar emberek közös alkotása, a magyar köztársaságot generációk építették és védték, rengeteg ember életét adta, és ők hagyták örökül nekünk abban a reményben, hogy lesznek olyan intézményeink, amik a mindenkori hatalommal szemben képesek lesznek kiállni a nemzetért”.
Magyar Péter közölte, hogy tájékoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ha nem mond le önként, akkor ma tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és képviselőit a javaslataikról, és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat.
Elmondta, hogy tájékoztatta Sulyokot arról, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására: „Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi a tekintély védelmében nem ezt az eljárást választjuk”.
„Módosítani fogjuk az alaptörvényt, de nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni, helyre fogjuk állítani a magyar emberek egyértelmű felhatalmazása alapján a magyar jogállamot és a magyar demokráciát” – mondta Magyar, hozzátéve, hogy: „Meg fogjuk hozni a szükséges döntéseket a közeli jövőben.”
Újságírói kérdésére, hogy min fognak módosítani, Magyar Péter azt mondta, erről először a Tisza frakcióját fogja tájékoztatni.
Magyar szerint „egy hónapig fog tartani ez a folyamat”.
Magyar Péter beszéde elején elmondta, azért jött most Sulyokhoz, hogy ne üzengessenek egymásnak. „Elmondta az álláspontját, és elmondtam én is az álláspontomat.
„Azért jöttem Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz, hogy beszéljünk a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság legfontosabb tekintélyét szeretnénk helyreállítani. (...) Felszólítottam a mai napon is Sulyok Tamást, hogy adja vissza a magyar embereknek a lehetőséget, hogy újra lehessen valódi vezetője a köztársaságnak.”
Magyar szerint a köztársasági elnök feladata „több annál, minthogy törvényeket írjon alá, hogy kitüntetéseket adjon át, hogy protokoll-eseményeken jelenjen meg. Az alaptörvény egészen világosan fogalmaz, a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.”
Magyar már a Tisza Párt választási győzelmének éjszakáján arról beszélt, hogy az államfőnek mennie kell, és ezt a későbbiekben minden szóba jöhető fórumon megismételte, egyre keményedő hangnemben. A május 13-ai kormányülés szünetében a 444 kérdésére azt mondta, ha kell, Alaptörvény-módosítással fogják eltávolítani Sulyokot.
Sulyok Tamás a Magyar Péter által megadott határidőig nem mondott le, sőt: pénteki hírek szerint segítséget kért a Velencei Bizottságtól. Majd vasárnap este kirakott Facebook-oldalára egy közel öt perces videót is, amiből kiderül, hogy továbbra sem mond le a köztársasági elnöki tisztségéről, együttműködik az új kormánnyal, az Alaptörvényre esküdött fel, és úgy fogalmazott: „Becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket.”
Erre Magyar Péter gyorsan reagált is, azt írta Facebookon, hogy„Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyereknapon is csak a havi 6.3 milliós fizetését védi. Bocsánatkérés helyett”.
A vasárnapi közleményben a lemondásra-távozásra felszólított további tisztségviselőkről – a legfőbb ügyésztől az ÁSZ-elnökig – nem tett említést Magyar Péter.
A köztársasági elnök aggasztónak tartja, „ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint”.
Az új kabinet a megalakulása első napján már ülésezik is. Az ópusztaszeri kormányülés szünetében tartanak sajtótájékoztatót, Magyar azt mondta: rengeteg mondanivalója van.
Vele tart az igazságügy-miniszter is, miután lejárt az államfőt távozásra ösztökélő miniszterelnöki határidő.
Inkább „becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket”. Ma járt le az új kormány által szabott határidő az önkéntes lemondásra, ezért posztol az államfő. Arra jutott, hogy a lemondása „nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elveknek megfelelő rendezésére”. Az egész szöveg ilyen, érdemes kattintani!
Szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést sürgetett, a Gyurcsány-Orbán korszak bukásáról beszélt. Azt mondta, senki ne reménykedjen abban, hogy a régi hatalmi védelem felmentést adhat a következmények alól.