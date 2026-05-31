Magyar Péter hétfőn reggel 8 órakor felkeresi Sulyok Tamás köztársasági elnököt, és nem is egyedül megy

„Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt.” Összesen ennyi áll abban közleményben – plusz egy kávéscsészés emodzsi –, amit vasárnap délután küldött szét a sajtónak, illetve publikált közösségi oldalán Magyar Péter.

Hogy a miniszterelnök pontosan mit szeretne mondani – Görög Márta igazságügy-miniszterrel karöltve – a köztársasági elnöknek, az a részleteket tekintve reggel derülhet ki.

Az biztos, hogy Sulyok Tamás ez ideig nem mondott le, sőt: pénteki hírek szerint segítséget kért a Velencei Bizottságtól.

Sulyok Tamás és Magyar Péter a Parlamentben Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter már a Tisza Párt választási győzelmének éjszakáján arról beszélt, hogy az államfőnek mennie kell, és ezt a későbbiekben minden szóba jöhető fórumon megismételte, egyre keményedő hangnemben. A május 13-ai kormányülés szünetében a 444 kérdésére azt mondta, ha kell, Alaptörvény-módosítással fogják eltávolítani Sulyokot.

A vasárnapi közleményben a lemondásra-távozásra felszólított további tisztségviselőkről – legfőbb ügyésztől ÁSZ-elnökig – nem tett említést Magyar Péter.