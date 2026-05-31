Magyar Péter hétfőn reggel 8 órakor felkeresi Sulyok Tamás köztársasági elnököt, és nem is egyedül megy

„Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt.” Összesen ennyi áll abban közleményben – plusz egy kávéscsészés emodzsi –, amit vasárnap délután küldött szét a sajtónak, illetve publikált közösségi oldalán Magyar Péter.
Hogy a miniszterelnök pontosan mit szeretne mondani – Görög Márta igazságügy-miniszterrel karöltve – a köztársasági elnöknek, az a részleteket tekintve reggel derülhet ki.
Az biztos, hogy Sulyok Tamás ez ideig nem mondott le, sőt: pénteki hírek szerint segítséget kért a Velencei Bizottságtól.
Magyar Péter már a Tisza Párt választási győzelmének éjszakáján arról beszélt, hogy az államfőnek mennie kell, és ezt a későbbiekben minden szóba jöhető fórumon megismételte, egyre keményedő hangnemben. A május 13-ai kormányülés szünetében a 444 kérdésére azt mondta, ha kell, Alaptörvény-módosítással fogják eltávolítani Sulyokot.
A vasárnapi közleményben a lemondásra-távozásra felszólított további tisztségviselőkről – legfőbb ügyésztől ÁSZ-elnökig – nem tett említést Magyar Péter.
A köztársasági elnök aggasztónak tartja, „ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint”.
Az új kabinet a megalakulása első napján már ülésezik is. Az ópusztaszeri kormányülés szünetében tartanak sajtótájékoztatót, Magyar azt mondta: rengeteg mondanivalója van.
Szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést sürgetett, a Gyurcsány-Orbán korszak bukásáról beszélt. Azt mondta, senki ne reménykedjen abban, hogy a régi hatalmi védelem felmentést adhat a következmények alól.