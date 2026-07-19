Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek

Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judit sakknagymestert kéri fel köztársasági elnöknek – erről maga számolt be a Facebook-oldalán. „A magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért a holnapi napon találkozom vele, és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat” – írja Magyar.

Polgár Judit Fotó: Facebook/Polgár Judit

Hozzátette: „Polgár Judit eddigi pályafutása mindig a teljesítményről szólt. A személyét övező elismerést nem politikai kötődésének vagy kapcsolatoknak, hanem kivételes tehetségének, szorgalmának, példátlan teherbírásának és a tisztességének köszönheti. Olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban.

Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést”.

A magyar közélet elismert szereplői alatt a miniszterelnök arra a levélre utal, amelyet a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője írt vasárnap az Országgyűlés elnökének, Forsthoffer Ágnesnek.

„Történelmi időket élünk, ezért olyan személy megválasztására van szükség, aki a köztársasági elnöki intézmény eredeti céljának megfelelően, képes a nemzet egységét, a nemzeti büszkeséget, a példamutatást, és legfőképpen a nemzet szolgálatát megtestesíteni. Nem sokkal ezelőtt a csatolt megkeresést intéztük az Országgyűlés elnökéhez, amelyben kezdeményezzük Polgár Judit felkérését és megválasztását a Magyar Köztársaság elnökének” – írták a levél aláírói:

Antall György jogász, Antall József egykori miniszterelnök fia;

Baán László, a Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója;

Barabási Albert-László fizikus, hálózatkutató;

Kapu Tibor űrhajós;

Kelemen Barnabás hegedűművész;

Kepes András író, újságíró;

Kokas Katalin brácsaművész;

Kulka János színész;

Lovász László matematikus;

Mácsai Pál színész;

Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőröző, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke, egyben a Sportolók Digitális Polgári Kör tagja;

Parti Nagy Lajos író;

Peták István orvos;

Rubik Ernő, a Rubik-kocka feltalálója;

Tóth Krisztina költő;

Závada Pál író.

„Magyarországnak gyógyulásra van szüksége. Ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban. Aki érti és ismeri a nemzet különböző generációit, aki szívén viseli, mit jelent a minden magyar emberben meglévő tehetség, a mindannyiunkat összekötő szeretet hazánk iránt. Aki képes arra, hogy a szabályok tiszteletben tartásával, a tiszta, becsületes, átlátható játék szellemében képviselje hazánkat ezen átmeneti időszakban, amíg a nemzet megalkotja új, szilárd alkotmányos kereteit. Hiszünk benne, hogy az Országgyűlés Polgár Judit személyében olyan elnököt ad az országnak, akire minden magyar állampolgár politikai hovatartozástól függetlenül büszke lehet” – szól a levél.

Polgár Judit 49 éves. Ő a sakktörténet legjobb női sakkozója, az egyetlen nő, aki átlépte a 2700 Élő-pontos szupernagymesteri határt. A női világranglistát 1989-től megszakítás nélkül vezette 2015 márciusáig. Egyedülálló, hogy 12 éves korától 26 éven (312 hónapon) keresztül a felnőtt női világranglista 1. helyezettje volt, ez a férfi és a női világranglistát tekintve is rekordnak számít mind az életkorát, mind a világelsőség hosszát tekintve. 2014. augusztusban bejelentette visszavonulását az aktív versenyzéstől. 2015-től 2016-ig a magyar férfi válogatott szövetségi kapitánya volt.

2018 decemberében a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) tiszteletbeli alelnökének nevezték ki. Feladatai a sakk világszerte történő fejlesztéséhez kapcsolódnak majd: a játék iskolai népszerűsítésétől kezdve a versenyszervezés korszerűsítéséig. 2021-ben beválasztották a World Chess Hall of Fame tagjai sorába, a hivatalos beiktatásra 2022. december 3-án került sor.

2024-ben a FIDE100 Award díjjal a világ legjobb női játékosának választották, amivel a világ legjobb női sakkversenyzőjeként ismerték el. A díjat olyan játékos kapja, aki mind játékával, mind a játék népszerűsítésével hozzájárult a sakk fejlődéséhez, aki jó példát mutatott a többi játékosnak, és a sakkvilágon kívül is elismerést szerzett.

Férje állatorvos, 2004-ben született az első gyermekük, Olivér, majd 2006 júliusában a második, Hanna.

Polgár Judit és Magyar Péter

Magyar Péter és Polgár Judit július elején az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán már találkoztak egymással és sakkoztak is egyet. Erről a miniszterelnök is közzétett egy videót.

Sulyok lemondása kellett ehhez

Sulyok Tamás szombaton írta alá a felmentését kimondó alaptörvénymódosítást. Sorsa már hétfőn eldőlt, amikor a parlament megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. Sulyok Tamás alkotmánybírósági elnökként a kegyelmi ügybe belebukó Novák Katalin távozása után lett köztársasági elnök. A 2024-es hivatalba lépése óta mindenben kiszolgálta a Fideszt. Nem volt szava például Orbán Viktor poloskázásához, a Pride betiltásához, Magyar Péternek felrótta egy titokban készült hangfelvételen hallható szavait. Orbán Viktort a születésnapján Facebook-poszttal köszöntötte.

A kocka akkor fordult, amikor a Tisza megnyerte az országgyűlési választást. Magyar Péter a választási győzelem éjszakáján mondott beszédében lemondásra szólította fel Sulyokot, amit megismételt a parlament alakuló ülésén is. Sulyok a május 31-éig adott határidőig nem mondott le, úgy döntött, harcolni fog. Segítséget kért a Velencei Bizottságtól, nyilatkozatkampányba kezdett, az Alkotmánybírósághoz fordult. Mindezt eredmény nélkül tette. A Velencei Bizottság az ügyet csak októberben tárgyalja, az Alkotmánybíróságon Sulyok ügye elbukott.