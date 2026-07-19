Már megint felmászott valaki egy vonatra, nem sokon múlt, hogy megrázza az áram

Ma hajnalban valaki felmászott a Rákosszentmihály állomáson tartózkodó tehervonat egyik vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát – írja Facebook-oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. Az állomás személyzete azonnal értesítette a hatóságokat, a felsővezetéket feszültségmentesítették.

Az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta.

Személyi sérülés ezúttal nem történt. Hegyi ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a vasúti üzemi területek nem nyilvános terek, hanem veszélyes üzemek, ahol a folyamatos vonatforgalom és a 25 kilovoltos felsővezeték miatt „egyetlen rossz döntés is végzetes következményekkel járhat”.

„A vonat tetejére mászás: életveszély.”

Múlt héten meghalt egy 17 éves fiú, egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután felmásztak egy vasúti vagon tetejére. A két fiatal péntek este Budafok-Háros állomáson vette semmibe a jelzéseket, melyek szigorúan tiltják a vonatszerelvények megmászását. Az RTL Híradója szerint egy arra haladó vonatból az utasok pont látták, hogy egy ember ég a vagon tetején, azután hívtak mentőt. A kiérkező mentők a fiún már nem tudtak segíteni, olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, a lányt életveszélyes állapotban szállították kórházba, miután a teste 70 százaléka megégett az áramütéstől. Velük volt egy másik 16 éves lány is, aki nem ment fel a vagonra, ezért nem sérült meg, de a balesetet látva sokkos állapotba került, ezért őt is kórházba szállították.

A MÁV rendszeresen felhívja a figyelmet, hogy életveszélyes a vasúti vagonok tetején tartózkodni, mégis újra és újra megpróbálják fiatalok, és évente több ilyen baleset is történik.