Történelmi sikert jelenthet, ha a spanyolok úgy el tudják dugni a labdát, hogy kapott gól nélkül nyerik a vb-döntőt

A mai világbajnoki döntőnek a spanyolok úgy mennek neki, hogy az eddigi hét meccsükön csupán 1 gólt kaptak, azt a belga De Ketelaere lőtte a negyeddöntő 41. percében, kiegyenlítve Ruiz 30. perces gólját (a vége 2-1 lett Merino 88. perces góljával). Ha ma este kapott gól nélkül szerzik meg a világbajnoki címet, akkor a spanyolok történelmet írnak, egyetlen kapott góllal ugyanis eddig senki nem lett világbajnok – ráadásul most először nyolc, és nem hét – vagy kevesebb – meccset kell játszani az aranyérem megszerzéséhez. A spanyolok védekezéséről egyébként a nyolcaddöntő után már írtunk hosszabban, itt.

Fotó: TAKUYA YOSHINO/The Yomiuri Shimbun via AFP

A catenaccio kimaxolása eddig két kapott gólban öltött testet, három csapat is nyert vébét ennyivel (a másik végletet az 1954-ben 14 kapott góllal világbajnok Németország jelentette, ők ugyebár csak a csoportkörben csak a magyaroktól kaptak nyolc gólt a 8:3-ra meccsen). Az egyik legjobban védekező válogatott az előző, 2010-ben világbajnok Spanyolország volt. Ők akkor a csoportkörben kapták mindkettőt – a svájciak ráadásul le is nyertek is ellenük 1-0-ra –, majd az egyenes kieséses szakaszt lehozták négy darab 1-0-s győzelemmel (Portugália, Paraguay, Németország, végül a döntőben Hollandia ellen).

Négy évvel korábban az olaszok szintén két kapott góllal lettek világbajnokok, a csoportkörben az USA-val, a döntőben a franciákkal játszottak 1-1-et; utóbbi nem maradhatott így, végül tizenegyesekkel győztek (5-3). És épp a francia válogatott volt a harmadik – vagyis időrendben az első – csapat, amely két kapott góllal lett világbajnok: 1998-ban a dánokat a csoportkörben, a horvátokat az elődöntőben verték 2-1-re, utóbbi meccsen 0-1-ről fordítottak.

A spanyolok egyébként akár egy 88 éves rekordot is beállíthatnak ma este. Ugyanis az 1938-as világbajnokság volt az egyetlen, aminek a győztese – a döntőben 4:2-re épp a magyarokat legyőző olaszok – úgy lettek világbajnokok, hogy egyetlen percig sem játszottak hátrányban a tornán. Igaz, akkor az olaszoknak csak négy meccset kellett így behúzniuk, míg most a spanyoloknak dupla annyit kellene.

Egy történelmi rekord egyébként Argentínának is összejöhet, mármint túl azon, hogy ha nyernek, az ország történetében először megvédik címüket (korábban az 1962-ben a braziloknak, 1938-ban az olaszoknak sikerült). Most ugyanis 19 lőtt és 7 kapott góllal, plusz 12-es gólkülönbséggel állnak eddig a tornán. Eddig +14-es gólkülönbség volt a legjobb, amivel valaki világbajnok lett (2002-ben a brazilok, 2014-ben a németek), vagyis ha ma két- vagy háromgólos győzelmet aratnak, akkor beállíthatják vagy megdönthetik ezt a csúcsot.