Félbehagyott Puskás-sorozatot, utólag lepapírozott támogatásokat és egy nap alatt kiszórt 6,2 milliárdot találtunk a Szerencsejátéktól kikért dokumentumok között

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Nemcsak a Nemzeti Kulturális Alapnál zajlott fokozottabb tempóban a támogatások osztogatása az áprilisi választás előtt, hanem a Szerencsejáték Service Kft.-nél is. Ez az állami lottótársaság leánycége, amely az elmúlt évek során nem volt rest a NER-hez és a kormányhoz közel álló kegyelteknek támogatást, adományt adni, vagy épp szponzorálni valamely általuk szervezett programot.

A Szerencsejáték Service időről időre közzéteszi a támogatottak listáját, amin a kedvezményezett mellett az összeget is feltüntetik, az viszont nem ismert, hogy pontosan milyen célra is adták a pénzt. Ezt kértük ki közérdekű adatigényléssel 2021-ig visszamenőleg, amelynek teljesítésekor az azóta már menesztett Guller Zoltán vezette cég kimaxolta az újságírók szívatását.

A végül megkapott adatokból látszik, hogy az idei év elején igencsak felpörgették a támogatások odaítélését: három hónap alatt 6,2 milliárd forint sorsáról döntöttek, ami több mint a fele annak, amit tavaly egész évben megítéltek. Ez utóbbi 11,1 milliárd forint volt. Nemcsak a Szerencsejáték malmai őröltek gyorsabban ekkor, a választás közeledtével maguk az igénylők is a korábbiaknál nagyobb összegeket kértek.

A kikért dokumentumokból az is egyértelmű, hogy mire ment az olykor milliárdos nagyságrendű közpénz.