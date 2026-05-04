Hankó Balázs 300 milliót adott az Orbán Ráhel által megálmodott, közpénzből létrehozott immerzív színháznak is

Ahogy telnek a napok, úgy derülnek ki a visszás, furcsa pénzosztások Hankó Balázs, leköszönő kulturális miniszter és az alá tartozó Nemzeti Kulturális Alap körül. Röviden az elmúlt napokban központi téma lett a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőn keresztül a kampányidőszakban kiosztott 17 milliárd forintnyi „kulturális támogatás”, amiből többségében Fidesz-közeli celebek kaptak (Tóth Gabi, Dopeman, Pataky Attila és társaik), de jutott belőle szépségversenyre, evőversenyre, retroautós felvonulásra is. 17 millió forintot adott a Bajnokok Ligája himnuszának magyar népzenei hangszerelésben történő előadására és egy Guinness-rekordkísérletre is, 180 millió forint pedig egy budapesti fideszes kocsmához vándorolt. A sor azonban nem ér ezzel véget, emellett ugyanis magának a miniszternek is van egy külön kerete, amiből támogatásokat osztogathat.

Ennek a listának a böngészése során vettük észre, hogy – az egyik legnagyobb támogatási összeg – 300 millió forint ment az Immerzív Művészet Nonprofit Kft.-nek. A döntés pikantériája tehát az, hogy ezt nem az NKA bizottsága ítélte meg, hanem személyesen Hankó Balázs a saját rendelkezésére álló keretből, vagyis a döntésről nem kellett egyeztetnie, sem pedig azt jóváhagyatnia. Az összeggel Hankó azt szerette volna bebiztosítani a támogatás célja alapján, hogy a „Walk my World” című produkció az idei első félévben is továbbra is műsoron legyen. Magáról a döntésről, annak indokáról és létjogosultságáról semmi bővebbet nem lehet tudni, a támogatási listában ugyanis csak az alapinformációkat jelenítik meg.

Némi keresés után gyorsan kiderült: ez az immerzív show az, amire Orbán Ráhel vágyott, és amit végül közpénzből valósítottak meg. És a jelek szerint a fennmaradása is nagyban közpénzből lett biztosítva Hankó Balázs személyes döntésének jóvoltából.

