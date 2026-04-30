Egy fideszes kocsmának is jutott 180 millió az NKA eltiltkolt 17 milliárdjából

Sorra bukkannak fel a furcsa pénzosztogatásos sztorik Hankó Balázs körül. A leköszönő kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőn (NKTK) keresztül 17 milliárd forintnyi „kulturális támogatást” osztott ki a kampányidőszakban, többségében Fidesz-közeli celebeknek (Tóth Gabi, Dopeman, Pataky Attila és társaik), de jutott belőle szépségversenyre, evőversenyre, retroautós felvonulásra is. 17 millió forintot adott a Bajnokok Ligája himnuszának magyar népzenei hangszerelésben történő előadására és egy Guinness-rekordkísérletre is.

A sor nem ér véget, az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma 180 millió forintot ítélt meg az R56 Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek „kiegészítő támogatás nemzeti ünnepek és nemzeti identitás megőrzésének témája köré szerveződő, közösségi célú zenés, verses művészeti produkciók megrendezésére”.

Stefka István beszéde a PestiSrácok „Magyar Úton” gyűlésén a Vértanúk terén a 2026-os országgyűlési választások után, 2026. április 17-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Az R56 kocsma a Bem rakparton található, egykor Stefka Istvánhoz, a Pesti Srácok munkatársához kötődőtt, még ő bérelte azt a 90-es években, majd Huth Gergely főszerkesztő is beszállt mellé. 2017-ben a Schmidt Máriához kötődő emlékbizottságtól is milliókat kaptak. 2023-ban bezárt a hely, de csak rövid időre, 2024 végén újranyitotta kapuit.