Luis de la Fuente: Ez a csapat fényes jövő előtt áll

„Nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Fontos szakaszt zártunk le, együtt készültünk, együtt haladtunk, és eljutottunk a vb megnyeréséig"- nyilatkozta Luis de la Fuente, a friss világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Szerinte a játékosok hozzáállása és elkötelezettsége vezetett a sikerhez. „Ez a csapat fényes jövő előtt áll! Szeretném, ha tovább folytatnánk a munkát!".

A labdarúgó-világbajnoki finálét hosszabbításban 1-0-ra elveszítő argentin válogatott szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni szerint a spanyolok jobbak voltak náluk.

"Ez az igazság! Győzelem esetén méltóságteljesen viselkedünk, és ezt kell tennünk vereségkor is. Ma megmutattuk, hogy emelt fővel tudunk veszíteni" – mondta, miközben például ő maga próbálta lenyugtatni a helyzetet a lefújás után ámokfutásba kezdő Paredes miatt.

„Mindenképpen nagyra értékelem ezt az ezüstérmet, hiszen rengeteg munka kell ahhoz, hogy idáig eljusson az ember, és úgy vélem, ez hatalmas elismerést érdemel" – tette hozzá Scaloni, aki 2022-ben Katarban világbajnoki címet ünnepelhetett csapatával. „Természetesen szerettünk volna nyerni, de legbelül hálát érzek. Ez az egyetlen szó, ami eszembe jut, persze a szomorúság mellett" - fogalmazott.

A Copa America-címvédő Argentína hetedik vb-döntőjén negyedszer maradt alul.

És ha máér statisztikák: Lamin Yamal és Pau Cubersi lett minden idők harmadik és negyedik legfiatalabb játékosa, akik kezdtek világbajnoki döntőben.

Messi lett az első futballista, aki három világbajnoki döntőt is végig játszott. A brazil Cafu is pályára lépett három döntőn (94, 98 és 2002), de 1994-ben csak csereként.

Rodri csupán a negyedik játékos, aki nyert világbajnokságot, Európa-bajnokságot, BL-t/BEK-et és Aranylabdát. A másik három: Franz Beckenbauer, Gerd Muller és Zinedine Zidane.

A spanyolok a két trófeájukkal utolérték Uruguayt és Franciaországot, és lehagyták Angliát.

Világbajnokságok száma:

5: Brazília

Brazília 4: Olaszország, Németország

Olaszország, Németország 3 Argentína

Argentína 2 Uruguay, Franciaország, Spanyolország

Uruguay, Franciaország, Spanyolország 1. Anglia

A nyolcszoros aranylabdás, hatodik labdarúgó-világbajnokságán szereplő Lionel Messi 34 világbajnoki mérkőzéssel áll az örökrangsor élén.