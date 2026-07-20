Teszttel kell bizonyítaniuk a teniszezőnőknek, hogy nők, különben nem indulhatnak a WTA-versenyeken

Július 21-étől minden játékostól genetikai nemi tesztet kér a nemzetközi női teniszszövetség, aki indulni akar a WTA Tour versenyein – írja a BBC. Az új szabály értelmében a játékosoknak arcváladék-, vér- vagy nyálmintát kell adniuk az Y-kromoszóma részét képező SRY gén jelenlétének vagy hiányának kimutatására.

A tesztet egy alkalommal kell elvégeztetni, negatív eredmény esetén a játékos mindenfajta időkorlát nélkül folytathatja WTA-pályafutását. Amennyiben az eredmény pozitívnak bizonyul, a teniszezőnőket további orvosi vizsgálatoknak vethetik alá.

A WTA előző – legutóbb 2024-ben frissített – szabályzata még lehetővé tette a transznemű nők részvételét a Touron, abban az esetben, ha két éven keresztül folyamatosan 2,5 nmol/l alatt tudták tartani a tesztoszteronszintjüket.

Az olasz Tyra Caterina Grant a 2026-os wimbledoni Grand Slam-versenyen Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A BBC megjegyzi, jelenleg nincsenek ismert transznemű nők, akik szerepelnének a WTA Touron.

Az atlétikában és az ökölvívásban már 2025-ben bevezették az ilyen teszteket.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság idén márciusban jelentette be, hogy kizárják a transznemű nőket a női versenyszámokból, akik így a 2028-ban esedékes Los Angeles-i játékokon már nem vehetnek részt. A 2024-es párizsi nyári játékokon nem indult olyan nő, aki férfiként született, és később váltott nemet, 2021-ben Tokióban viszont volt ilyen: az új-zélandi súlyemelő, Laurel Hubbard nem szerzett érmet.