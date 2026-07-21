Kitart Varga Mihályék lendülete, tovább csökkent az alapkamat

Az MNB monetáris tanácsa kedden 0,25 százalékponttal tovább csökkentette az irányadó kamatszintet. A jegybanki alapkamat szintje szerdától 5,75 százalék. Ez több mint négyéves mélypontot jelent, utoljára 2022 májusában volt ennél alacsonyabb az alapkamat mértéke, akkor 5,4 százalékról 5,9 százalékra emelték.

A lépés nem okozott meglepetést, hiszen a jegybank már egy hónapja jelezte, hogy további kamatcsökkentések jöhetnek. Az infláció tartósan alacsony, a forint a választások óta jelentősen felértékelődött az euróval és a dollárral szemben, a hozamszintek pedig ugyancsak nagy mértékben csökkentek. Bár a geopolitikai feszültségek, elsősorban az iráni háború újbóli fellángolása adhatott volna némi muníciót az MNB-nek, hogy ne csökkentse a kamatot, végül a nagyobb valószínűségű forgatókönyv következett be.

A forint árfolyama érdemben nem reagált a döntésre, az euró ára 360-360,5 forint között van reggel óta, a dolláré 315-315,7 forint között változott napközben, és a kamatdöntés után sem mozdult el ebből a sávból.