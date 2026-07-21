Találat ért egy cseppfolyósított propánt szállító hajót a Fekete-tengeren, a román partok közelében

Románia partjainak közelében találat ért egy Egyiptomból Ukrajnába tartó, libériai zászló alatt közlekedő hajót, a támadás valószínűleg összefügg Oroszország Ukrajna elleni háborújával – közölte Nicușor Dan román elnök.

„Tegnap este a libériai zászló alatt közlekedő LPG Gas Lisbon hajót Románia felségvizein kívül, a román partoktól mintegy 20 tengeri mérföldre (40 kilométerre) találat érte” – írta Dan az X-en. „Az állami intézmények készültségben vannak, és tisztázni fogják ennek a súlyos incidensnek a körülményeit, okait és a felelősséget. Minden valószínűség szerint az eset az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni jogellenes agressziós háborújának része” – írta.

Az elnök közölte, hogy a román mentőegységek kimenekítették a hajó legénységét, köztük három sérült tengerészt, és egy vontatóhajót is a helyszínre küldtek, hogy megakadályozzák a sodródó hajó veszélyt jelentsen a hajózásra. A hajó egyébként a beszámolók szerint a román kizárólagos gazdasági övezetben (EEZ), Sfântu Gheorghe településtől mintegy 20 tengeri mérföldre 40 kilométerre) délkeletre tartózkodott, amikor tűz ütött ki a fedélzetén. A hajó az egyiptomi Alexandria kikötőjéből indult az ukrajnai Reni kikötője felé, fedélzetén több mint 3790 tonna propánt szállított.

A román védelmi minisztérium a Tengerészeti Hidrográfiai Igazgatóságon keresztül hajózási figyelmeztetést adott ki, amelyben arra kérte a hajókat, hogy kerüljék el az incidens térségét. A galaci Alsó-Duna Vízügyi Igazgatóság forrásai szerint a hajót egy tengeri drón támadta meg. A drón eredete egyelőre ismeretlen.

LPG Gas Lisbon Fotó: VesselFinder

Idén orosz és ukrán drónok többször is megsértették Románia légterét és felségvizeit a román hatóságok szerint. Oroszország, viszont vagy tagadta a Romániát ért támadásokért való felelősségét, vagy azt állította, hogy azokat Ukrajna hajtotta végre, illetve ukrán „provokációnak” minősítette az eseteket. (Digi)