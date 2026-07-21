Újabb légicsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen

Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy újabb támadássorozatot indított Irán ellen, hogy „tovább gyengítse” az irániak hajótámadási képességeit a Hormuzi-szorosban. Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) az X-en közölte, hogy a legutóbbi csapások iráni katonai parancsnokságokat, tengeri erőforrásokat, rakéták és drónok indítóállomásait, valamint légvédelmi rendszereket értek. A Centcom szerint a kereskedelmi hajók továbbra is áthaladnak a Hormuzi-szoroson.

Az éjszakai amerikai támadásokkal kapcsolatban Irán félhivatalos Tasnim hírügynöksége arról számolt be, hogy több város is találatot kapott, köztük Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr és Bandar Imam Khomeini.

A legutóbbi amerikai csapásokra válaszul Irán közölte, hogy két olajszállító tankerhajót támadott meg a szorosban, valamint amerikai katonai célpontokat Bahreinben és Kuvaitban – jelentette az IRNA állami hírügynökség. Az állami média arról számolt be, hogy két olajszállító tartályhajó felrobbant, miközben a hajók megpróbáltak átkelni a szoroson. A Forradalmi Gárda szerint a tartályhajók a szoros úgynevezett „biztonságtalan és veszélyes déli útvonalán” haladtak, és „felrobbantak, majd megálltak”. A Centcom cáfolta ezeket az állításokat.

Fotó: AMIR HOSSEIN KHORGOOEI/AFP

Maszúd Pezeskian elnök kijelentette, hogy Irán „teljes körű háborút” vív az Egyesült Államokkal. Ugyanakkor Teherán azt is közölte, hogy a fegyverszünet összeomlása ellenére közvetítőn keresztül a két fél továbbra is diplomáciai üzeneteket vált egymással.

A térség más részein is folytatódnak a katonai cselekmények: a jordániai hadsereg hétfőn közölte, hogy három iráni rakétát lőtt le, a kuvaiti fegyveres erők bejelentették, hogy iráni drónokat fogtak el, Bahrein pedig bejelentette, hogy Irán által indított drónok a légiforgalmi rendszereit vették célba, de a légi forgalom azonban nem szenvedett zavart.

Az immár tizedik egymást követő éjszaka zajló támadások előzménye, hogy Donald Trump megfogadta, megbünteti Iránt az amerikai katonák haláláért. (BBC)