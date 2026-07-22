Putyin már egyetlen négyzetkilométer megszállt területet sem adna vissza Ukrajnának

Oroszország már semmit sem lenne hajlandó visszaadni a megszállt ukrán területből egy békemegállapodás kedvéért – írja a Bloomberg a Kremlhez közel álló forrásokra hivatkozva. Az amerikai lap szerint Vlagyimir Putyin továbbra is teljes ellenőrzést akar szerezni a Donbasz felett, de ütközőzónaként megtartaná a harkivi és szumi régió elfoglalt részeit is.

Az orosz elnök arra hivatkozva veti el a területi engedmények bármilyen lehetőségét a Bloomberg forrásai szerint, hogy szerinte megsértették azokat az informális megállapodásokat, amelyek Putyin és Trump 2025 augusztusi anchorage-i találkozóján kötöttek állítólag - az Egyesült Államok továbbra is tagadja, hogy ezen az alaszkai csúcstalálkozón bármilyen megállapodás született volna.

Putyin és Trump alaszkai kézfogása. Másképpen emlékeznek. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Két forrás szerint Moszkva legfeljebb csak akkor lenne kész újra érdemi tárgyalásokba kezdeni, ha az orosz hadsereg elfoglalja a teljes donyecki régiót. Az orosz védelmi minisztérium állítólag azt ígérte Putyinnak, hogy ez 2026 végéig meglehet, de több orosz katonai vezető irreálisnak tartja ezt a határidőt, és még ők is inkább csak 2027-re teszik a Donbasz teljes elfoglalását.

A Bloomberg úgy tudja, hogy az orosz álláspont keményedéséhez hozzájárultak az Oroszország területén végrehajtott nagy hatótávolságú ukrán támadások, de az is, hogy Trump támogatásáról biztosított egy új amerikai szankciós törvényjavaslatot. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő július 22-én ugyanakkor spekulációnak nevezte a Bloomberg értesüléseit.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közben bejelentette, hogy csütörtökön Manilában találkozik Rubióval, és rákérdez Trumpnak a békemegállapodás közeledéséről szóló kijelentéseire is. Lavrov szerint Moszkva abból indul ki, hogy Washington továbbra sem vonta vissza az Anchorage-ban előterjesztett javaslatait. Az úgynevezett „anchorage-i szellemre” az orosz diplomácia rendszeresen úgy hivatkozik, mintha Trump elfogadta volna Moszkva fő követelését, a teljes Donbasz átadását a frontvonal befagyasztásáért cserébe.