Ételmérgezés miatt lett rosszul az Indiából Londonba tartó járat mindhárom pilótája

Az indiai Haidarábádból Londonban tartó British Airways BA276-es járat 11 órás útja során az egyik pilóta 9000 méteres magasságban olyan rosszul lett, hogy oxigénre is szüksége volt. A másik két pilótán is elkezdtek megjelenni az ételmérgezés tünetei, de ők - bár egyre romlott az állapotuk - még el tudták látni a feladatukat és biztonságban letették a gépet. A leszállás után mindhárman orvosi ellátásra szorultak.

Az indiai szállásukon közösen reggeliztek, itt fogyaszthattak valamit, amit később a gépen rosszul lettek. A brit légitársaság vizsgálja, hogy mi okozhatta a hármas mérgezést, ahogy azt is, hogy a pilóták szállására korábban több panasz is érkezett. (Airportál)