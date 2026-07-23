Magyar Péter nem, de más feljelentést tett, amiért leköpték a miniszterelnököt a Nyugati pályaudvaron

Bár Magyar Péter úgy döntött, nem tesz feljelentést, amiért szerdán leköpték a Nyugati pályaudvaron, és bőven elég volt jó egészséget kívánni az úrnak, aki úgy gondolta, a miniszterelnök csak egy leköpésre érdemes, más mégis jelentést tett.

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A tömeges feljelentéseiről ismert Tényi István garázdaságra és szabálysértés gyanújára hivatkozva tett feljentést, azt írta, szerinte az „ismeretlen elkövető cselekménye az emberi élet méltóságát sérti”. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerda este az MTI megkeresésére arról tájékoztatott, hogy az ügyben beérkezett feljelentéseket becsületsértés vétség gyanúja miatt megküldte az illetékes ügyészségnek. Ebből kiindulva azonban úgy tűnik, nem Tényi volt az egyedüli, aki feljelentést tett a köpködés miatt.

(24.hu)