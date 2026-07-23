Oroszországnak az ukrán csapások miatt már Indiából kell üzemanyagot importálnia

Hamarosan jókora üzemanyagszállítmány érkezhet Oroszországba Indiából, mivel az ukrán dróntámadások annyira megrongálták a legfontosabb orosz olajfinomítók egy részét, hogy Moszkva kénytelen benzint importálni - írja a Financial Times.

Oroszország számos régiójában valamilyen korlátozást vezetettek be arra vonatkozóan, hogy egy ember mennyi benzint vásárolhat, mivel az ukrán csapások a Szovjetunió összeomlása óta a legsúlyosabb üzemanyagválságot idézték elő. Egyes térségekben az embereknek órákig vagy akár napokig kellett sorban állniuk üzemanyagért. Az FT becslése szerint a válság mintegy 50 millió oroszországi lakost érintett.

A becslések szerint az ukrán támadások mintegy 40 százalékkal csökkentették az orosz finomítói kapacitást. A Kpler elemzőcég adatai szerint egy 42 ezer tonna benzint szállító tanker fog vasárnap az indiai Vadinar finomítóból az észak-oroszországi Beloje More olajterminálhoz érkezni. A vadinari finomító a Nayara Energy tulajdonában van, amelyben az orosz állami irányítás alatt álló Rosznyeft 49 százalékos részesedéssel rendelkezik. A Vadinarban 2026-ban feldolgozott nyersolaj több mint 90 százaléka Oroszországból származott. A Reuters július elején arról számolt be, hogy legalább 60 ezer tonna benzint indítottak útnak Indiából Oroszországba, ami az ország napi benzinfogyasztásának körülbelül 60 százalékával egyenértékű.

Nem csak Indiából érkezik üzemanyag Oroszországba: Fehéroroszország, amely elsősorban orosz nyersolajat finomít, szintén jelentősen növelte benzineladásait Oroszországnak, elemzői adatok szerint júniusban 184 ezer tonnát értékesített. Ez havi összevetésben háromszoros, éves összevetésben pedig 184-szeres növekedést jelent.

Alekszandr Novak, az energetikai ágazatot is felügyelő orosz miniszterelnök-helyettes július 8-án megerősítette a kőolajtermékek importjának megkezdését. Vlagyimir Putyin egy gazdasági kérdésekről szóló televíziós tanácskozáson szintén szóba hozta az üzemanyagválságot, de azt mondta, hogy a „nehézségek” „átmenetiek”, és nem változtatják meg az általános gazdasági folyamatokat.