Tuzson Bence: Akik a mostani rendszernek a felépítésében részt vesznek, fel lesznek jegyezve és előbb-utóbb felelni fognak

POLITIKA
  • A fideszes Védvonalat vezető Czunyiné Bertalan Judit szerint az erőszakos Tisza-szigetek kuláklistákkal keresik meg a képviselőiket.
  • A képviselő szerint a támogatóiknak is úgy tűnhet, lefagyott a rendszer, valójában továbbra is létezik a Fidesz.
  • Tuzson Bence szerint az ellenállás minden formáját meg kell találni,
  • Brüsszel pedig most példát statuál a korábban patrióta politikát vivő Magyarországgal.
  • Hal Melinda pedig a fiatalok agyáról beszélt, ami úgy deformálódott a digitális világ miatt, mint a bűnözőké.
  • Kötter Tamás szerint műveletlenek az emberek.

„Akik a mostani rendszernek a felépítésében részt vesznek, fel lesznek jegyezve, tudni fogjuk, hogy ki, mit csinált. Akár politikus, akár bíró, akár ügyész. Akik ennek a rendszernek a felépítésében, a bosszúállásban és a jogtalanságban részt vesznek, ezekért a tetteikért előbb-utóbb felelni fognak.”

Ezt üzente Tuzson Bence fideszes képviselő, volt igazságügyi miniszter Tusványoson a „Kritika vagy megtorlás? Hol húzódik a védvonal” címmel megrendezett beszélgetésen Czunyiné Bertalan Judit, Kötter Tamás és Hal Melinda társaságában.

Czunyiné Bertalan Judit, Hal Melinda, Kötter Tamás és Tuzson Bence.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Tuzson szerint az ellenállás minden formáját meg kell találni. „Persze a jogi részeket is, ez a mi feladatunk, az Alkotmánybírósághoz fordulás, meg kell próbálni a nemzetközi fórumokat is, de ez önmagában kevés lesz, hiszen mindenki fenyegetés alatt áll”. A képviselő szerint első körben fenyegetés alatt állnak „a volt kormánytisztviselők, akár miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők, volt országgyűlési képviselők”. Szerinte a tiszásoknak „eltökélt szándékuk, hogy bosszút álljanak és ezeket az embereket börtönbe juttassák”.

„Ez ellen a lehető leghatározottabban fel kell lépni, mert persze első lépésben ezekről az emberekről van szó, de utána le akarnak menni minden szintre, és a fenyegetést, a félelmet minden szinten fenn akarják tartani. Nagyon rossz irányba megyünk, tehát úgy érzem magam, mintha 1917-ben lennénk, és 17 után jönnek a következő évek.”

Tuzson példaként hozta Sulyok Tamás eltávolítását az alaptörvény módosításán keresztül, az országgyűlési képviselők indulási jogának korlátozását, illetve Hende Csaba alkotmánybírói mandátumának megszűnését.

Említette az új ÁVH-t, ami alatt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH) értette. Tuzson szerint a hivatal adat- és információkérésével szemben nincs érdemi jogorvoslat – ennek megtagadásáért magánszemélynél akár 50 millió, gazdasági szervezetnél akár ötmilliárd forintos bírság is kiszabható. Azt mondta, a hivatal állami felügyelet alá vonhat cégeket, és mivel nincs bírósági eljárás, évekig korlátozhatja a tulajdonos rendelkezési jogát.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Tuzson boszorkányüldözésnek nevezte az NKA-ügyben zajló nyomozást, amiben már hét embert – köztük fideszes politikusokat – gyanúsítanak különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel. A Fidesz szervereinek lefoglalásáról azt mondta, „nyilván azért vitték el, mert kezdeni akarnak velük valamit, és visszaélésszerűen fel akarják használni ezeket az adatokat.”

Tuzson szerint mivel a liberális demokráciák gazdasági sikerei elmaradnak, Európában csökken a demokratikus intézmények támogatottsága is – említi a német AfD-t és Marine Le Pen pártját, akiket Brüsszel igyekszik ellehetetleníteni. Tuzson szerint Magyar Péter győzelmével Brüsszel demonstrál:

„Azt akarja megmutatni, hogy ha valaki olyan patrióta módon viselkedik, mint Magyarország, az úgy fog járni majd, mint a magyarok.”

Czunyiné ügyvédei a „tiszás erőszakhullám” ellen

Czunyinét május végén bízta meg Orbán Viktor az úgynevezett Védvonal vezetésével – ennek feladata a fideszesek szerint a jogsegélynyújtás, a „tiszás erőszakhullám” dokumentálása, a szükséges feljelentések megtétele.

Czunyiné szerint a választási eredmény sokkot okozott a „polgári közösségben”, de ennél súlyosabbnak tartotta, hogy a választás után sem ért véget a kampányüzemmód. Állítása szerint a Tisza támogatói továbbra is intenzív, sokszor durva támadásokat intéztek a Fidesz és a polgári oldal támogatói ellen. Az ő feladata nem a politika frontvonalában állók, hanem a Fidesz támogatóinak segítése.

Szerinte a Tisza-szigetek tagjai kuláklistákhoz hasonló névsorokkal keresik fel az országgyűlési képviselőiket, „hogy kiket kell eltávolítani” az állami intézményekből. „A listán ott van az is, hogy kiket kéne felvenni a helyükre.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

„Tehát jogállamban, arra, amit a frakció, vagy amit mi csinálunk, egyébként nincs szükség, mert a bíróságok végzik a dolgukat, a rendőrség végzi a dolgát. Most ez egy kicsit másként van, de nekünk akkor is meg kell mutatnunk, hogy mi hiszünk és bírjuk a jogállam és a normális jogállamnak az illúzióját, vagy hogy van víziónk erről, és ennek tudatában cselekszünk, még hogyha Don Quijote-i szélmalomharcnak tűnik is, amit teszünk.”

Digitális agyféltekék

Az egész beszélgetésnek volt egy nagyon fura pszichológiai oldala is, amit Kötter Tamás és Hal Melinda hozott be a beszélgetésbe.

Kötter rögtön a beszélgetés elején „rendkívül invazív, új jelenségként” írta le a Tiszát, amely szerinte jogi, verbális és médiaabúzust vezetett be a magyar közéletbe. Szerinte voltak már korábban is „Facebook-pártok”, illetve New York polgármesterét Zohran Mamdanit is példaként hozta.

„A közhatalom mögött álló erők óriási koncentrátumban vannak jelen: pénzügy, média, titkosszolgálat, és […] az Európai Unió szervezetei; illetve a két verőlegényt se felejtsük el, Lengyelországot és Ukrajnát” – mondta Kötter.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A gondolatmenetre Hal Melinda szállt rá, aki szerint két éve jelent meg hangsúlyosan az országban a messiásszerep. Szerinte Magyar Péter egy hegytetőn, széttárt karral készült képen vállalta fel ezt a szimbolikát.

„Ott kezdődött szerintem egy olyan súlyos morális lejtő, amin gyakorlatilag elcsúsztunk, mint a banánhéjon, és igazából elérünk lassacskán majd a lejtő aljára. Még nem vagyunk ott” – szerinte még hónapokig tart majd az abúzus, addigra minden társadalmi csoportot elő fognak venni.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Hal szerint a mentális hadviselés minden téren folyik, a gyerekek között is. Szerinte a digitális környezet súlyos változásokat eredményezett a harminc-huszonöt év alattiak idegrendszerében.

„A két agyfélteke közötti kapcsolatban lényeges gyérülést látunk” – mondta Hal, aki a fiatalok agyán látott változásokat párhuzamba állította az 1980-as években a deviáns bűnözőkről készült MRI-felvételekkel. Szerinte ott sem kommunikáltak rendesen az agyféltekék.

„Megváltozott az idegrendszer is, legfőképpen a digitális tér hatására, a kék fény hatására önmagában, de az a hihetetlen abúzusmérték és bántalmazásmérték, ami zajlik a hétköznapokban, az is ugyanezt eredményezi” – fejtegette Hal, aki szerint chatbotok és AI-entitások kondicionálják agresszióra az embereket a kommentek között – emögött Kötter szerint nemzetközi tőkés hálózatok állnak.

Hal a neve említése nélkül beszélt Azahriah-ról is, aki szerinte nem is zenész, cserébe külföldről építették fel, és 24 éves létére képtelen épkézláb mondatokat mondani. Szerinte a zenész neuromarketinget folytatott, amikor a drogozásról szóló számában megjelent egy EU-zászló.

Legalább ezen a ponton hadd jegyezzem meg, hogy a fegyverekről, kurvákról és drogokról rappelő kuvaiti-magyar Jaber nevű, Amerikában elítélt rapper pedig nyíltan kampányolt a Fidesz mellett.

Czunyiné ezekről visszafogottabban beszélt. „Van egy polgári közösség, ami olvasmányélmények és tudás alapján tud vitát folytatni, de ez nem feltétlenül van jelen a társadalomban. Lerövidült az értelmezési idő, a türelem és a képesség ahhoz, hogy befogadjunk mélyebb tartalmakat. Ezeknek a mélyebb tartalmaknak tudásban, érzelemben, viselkedésben, morális tartalom van a hiánya, megágyazott annak a cunaminak és annak a bosszúhadjáratnak.”

Még egy megjegyzés: Maga – az emoji-s plakátokkal kommunikáló – Orbán Viktor is nyíltan beszélt arról, hogy elvesztették az értelmiséget. Na mindus.

POLITIKA Nemzeti Vagyonvisszarzási és Vagyonvédelmi Hivatal tusványos fidesz Magyarország Hal Melinda tuzson bence Tisza Szigetek alkotmánybíróság czunyiné bertalan judit kötter tamás brüsszel
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