Zelenszkij: Nem lett volna szabad megtartani a Kijev melletti védelmi ipari rendezvényt

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Nem lett volna szabad megtartani a kijevi régióban azt a védelmi ipari rendezvényt, amelyen egy ballisztikus rakétával mért orosz csapásban pénteken tízen életüket vesztették és mintegy százan megsebesültek, mondta le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetében.

Az interneten közzé tett felvételeken az volt látható, ahogy az ukrán mentőszolgálatok átfésülik a törmelékhalmokat a helyszínen. Zelenszkij kijelentette, hogy ugyan orosz rakéták felelősek a történtekért, de „ezerszer megmondtuk, hogy a mostani hadi körülmények között, egy ilyen ellenséggel, teljességgel elfogadhatatlan bármilyen, nagy tömeget vonzó fegyverkiállítás megtartása, különösen lakóépületek közelében”.

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A dróngyártók egyesülete által tartott rendezvényt az ukrán főváros közelében szervezték meg. Az ukrán hadsereg vezérkarának szóvivője szerint a rendezvényt nem a hadsereg felügyelete alá tartozó helyszínen tartották. Hozzátette, hogy az így is „maximális biztonsági intézkedéseket” igényelt volna. Ruszlan Olijnik, Kijev régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy szombaton egész napos gyászt tartanak a régióban. (MTI)

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A támadásban csaknem százan megsebesültek. Az ukrán hatóságok vizsgálják, ki és milyen biztonsági intézkedések mellett szervezte meg az eseményt.

Benics Márk
külföld