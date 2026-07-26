A Mi Hazánk Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak

Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése után az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága felkérte a parlamenti frakciókat, hogy tegyenek javaslatot az Alkotmánybíróság új tagjára. A Tisza Párt július 25-én a Facebookon jelentette be jelöltjét, dr. Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékánját.

Miközben a Fidesz közölte, hogy bojkottálja a teljes jelölési és választási folyamatot, vasárnap estére a Mi Hazánk is megnevezte a saját jelöltjét. A párt hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy Dr. Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak.

A párt a bejelentéshez nem fűzött indoklást, Schiffer pedig egyelőre nem reagált a jelölésre.

Schiffer az elmúlt években rendszeresen szerepelt közéleti műsorokban Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk elnökével. Ezek a beszélgetések jellemzően a Facebook moderálásáról, a közösségi platformok cenzúrájáról és alternatív online felületekről szóltak. Emellett visszatérő vendége volt a párthoz közel álló Magyar Jelen podcastjének is. Egy április 11-i adásban például kifejezetten méltatta Toroczkait, azt mondva, hogy „egyedül ő foglalkozik a valós problémákkal”. A hosszú évek óta először ellenzékbe szorult Fidesz nyári szabadegyetemén – amelyen összesen kilenc panelbe hívták meg – már arról beszélt, hogy csalódott Orbán Viktorban.

Schiffer András az idei Tusványoson, ahol 9 beszélgetésen vett részt Fotó: Kristóf Balázs/444

A jelölés előzménye, hogy a parlament hétfői rendkívüli ülésén várhatóan megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját Hende Csaba helyére. A Fidesz azonban csütörtökön közölte: sem a jelölésben, sem a szavazásban nem vesz részt.

A párt szerint a Tisza Párt „önkényesen megfosztotta” Hende Csabát alkotmánybírói tisztségétől, majd úgy akar új alkotmánybírót választani, hogy a jelölésre két napot, a jelöltek megvitatására pedig mindössze egy napot biztosított. A Fidesz ezt színjátéknak nevezte, és azt állítja, hogy Hende megbízatásának megszűnését „illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések” idézték elő, amelyek miatt alkotmányjogi panasz és normakontroll-eljárás is folyamatban van.

Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása vasárnap szűnt meg, miután hatályba lépett az Alaptörvény tizenhetedik módosítása. Az új szabály szerint az lehet alkotmánybíró, aki legfeljebb tizenkét évig volt országgyűlési képviselő. Hende 2002 és 2025 között, összesen 23 éven át volt parlamenti képviselő, ezért megszűnt a megbízatása. (A Mi Hazánk jelöltje, Schiffer András megfelel ennek a feltételnek: 2010 és 2016 között, valamivel több mint hat évig volt országgyűlési képviselő).

Az Alaptörvény alapján az Országgyűlés az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára, a képviselők kétharmadának támogatásával, titkos szavazáson választ új alkotmánybírót kilenc évre.

Frissítés 19:21-kor: Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán reagált a Mi Hazánk jelölésére. Willy Brand német kancellár elhíresült mondatát idézve mindössze ennyit írt: „A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk-Fidesz-Munkáspárt koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…"