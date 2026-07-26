„Az orosz propaganda megtévesztett" – teljes fordulatot vett Trump egyik leghűségesebb szövetségese Ukrajnával kapcsolatban

Laura Loomer évekig az amerikai szélsőjobboldal egyik leghangosabb Ukrajna-ellenes szereplője volt. Donald Trump elszánt támogatójaként háborús bűnökkel vádolta az ukrán hadsereget, Volodimir Zelenszkijt pedig azzal, hogy csak megjátssza zsidó származását. Egy alkalommal még arra is biztatta Vlagyimir Putyint, hogy foglalja el egész Ukrajnát.

Ehhez képest pénteken Loomer egy 45 perces, meglepően barátságos hangvételű interjút tett közzé az X-en, amelyet Kijevben készített Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Az immár 1,5 milliós nézettségű interjúban méltatta Ukrajna drónhadviselését, és nyilvánosan elismerte, hogy korábban valótlan állításokat terjesztett a háborúról. A meglepő fordulatról a CNN számolt be.





A jobboldali kommentátor az elmúlt napokat Kijevben töltötte, ahol bejelentette, hogy újonnan kialakult benne az együttérzés Ukrajna iránt az Oroszországgal vívott, évek óta tartó háborúban, és azt is elismerte, hogy korábban bedőlt az orosz propagandának.

Bár Trump még az interjú megjelenése előtt megosztotta annak előzetesét a Truth Socialön, a CNN szerint a Fehér Házat is meglepte Loomer ukrajnai útja. Két magas rangú amerikai tisztviselő azt mondta a lapnak, hogy nem tudtak a látogatásról.

A lap arról is beszámolt, hogy Zelenszkij környezetében tudatosan próbálták megváltoztatni Loomer Ukrajnáról alkotott képét, mert úgy látják, fontos csatorna lehet a MAGA-tábor felé, és segíthet megnyerni a republikánus bázist Ukrajna támogatásának.

Az interjúban Loomer több korábbi állításától is elhatárolódott. Visszavonta azt a korábbi vádját, hogy Zelenszkij neonáci milíciákat támogat, méltatta az antiszemitizmust büntető ukrán törvényt, és ukrajnai útján találkozott Moshe Reuven Azman rabbival is.

Az interjú óta sokan találgatják, mi lehet a fordulat oka. A CNN szerint sokan kételkedtek abban, hogy valóban megváltozott-e véleménye, vagy pénzügyi és politikai érdekek állnak a háttérben. Loomer utóbbit visszautasította, és azt mondta, a repülőjegyét saját maga fizette, bár azt nem árulta el, ki állta az út egyéb költségeit.