Több mint 130 drónnal támadták Ukrajnát az oroszok

Heves orosz rakéta- és dróntámadások érték az éjszaka Kijevet és több más ukrán várost, a csapásokban legalább hat ember meghalt – írja a Reuters.

Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint Oroszország hét ballisztikus rakétát és 136 drónt indított Ukrajna ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „ballisztikus terrornak” nevezte a támadássorozatot, és ismét arra kérte Ukrajna nyugati partnereit, hogy időben szállítsák le a megígért légvédelmi eszközöket. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint legalább három ember megsebesült, és a város több kerületében is tüzek keletkeztek a lehulló roncsok miatt.

A Kijevtől északra fekvő Csernyihivben egy orosz drón csapódott egy bevásárlóközpontba. A támadásban ketten – köztük egy kilencéves gyerek – meghaltak, 25-en pedig megsebesültek. Zelenszkij az MTI tudósítása szerint „szándékos orosz terrornak” nevezte a csapást, amelynek semmilyen katonai indoka nem volt. A kelet-ukrajnai Harkivban egy 40 éves nő vesztette életét egy dróntámadásban. Oleh Szinyehubov megyei kormányzó kilenc sebesültről számolt be, köztük egy tízéves fiúról, míg Ihor Terehov polgármester szerint összesen 16 ember szorult orvosi ellátásra. A Zaporizzsját és Szlovjanszkot ért támadásoknak szintén voltak halálos áldozatai.

Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Az ukrán hatóságok vasárnap azt is közölték, hogy elsüllyedt Odessza kikötőjének közelében a Bissau-Guinea zászlaja alatt közlekedő Golden Leo teherhajó, amit mintegy egy héttel korábban orosz találat ért. A támadásban kilenc tengerész meghalt, nyolc embert pedig kimenekítettek a fedélzetről.

Zelenszkij esti videóüzenetében azt mondta, hogy az ukrán hadvezetés újabb célpontokat jelölt ki a nagy hatótávolságú drónok számára. Szerinte ezekkel a támadásokkal Oroszország háborús képességeit akarják gyengíteni, és Moszkvát diplomáciai rendezésre kényszeríteni. Az ukrán elnök szerint az új fejlesztésű drónok hatótávolsága már meghaladja a 3000 kilométert. Azt állította, hogy Ukrajna az idén több mint ezer dróntámadást hajtott végre orosz kőolajfinomítók, hadiipari vállalatok és fontos logisztikai csomópontok ellen.

Közben Oroszország és az orosz megszállás alatt álló ukrajnai területek is ukrán támadásokról számoltak be. A Donyeck megye megszállt részén fekvő Horlivkában az oroszok által kinevezett polgármester állítása szerint négy civil halt meg egy ukrán dróncsapásban. A dél-oroszországi Rosztov-na-Donuban egy házaspár meghalt, további öt ember pedig megsebesült egy ukrán dróntámadásban. Két sérült állapota súlyos.

Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 276 ukrán drónt semmisített meg 17 oroszországi régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött. Ezeket az adatokat független forrásból nem erősítették meg.