Trump leállította az iráni csapásokat, de Teherán szkeptikus

Két hét mindennapi bombázás és rakétázás után a hétvégén szünetelt a közel-keleti háború: miután az Egyesült Államok péntek este felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, válaszul az iráni hadsereg is leállította a környező országokban lévő amerikai támaszpontok és ivóvízlepárlók elleni rakétatámadásait.

Képkocka az iráni Forradalmi Gárda által közzétett videóból, egy iráni rakéta indításáról. Fotó: -/AFP

A hivatalos washingtoni kommunikáció szerint Donald Trump azért rendelte el a bombázások szüneteltetését, hogy „teret adjon a diplomáciának”. Mike Waltz, az USA ENSZ-nagykövete a Fox Newsnak és az NBC-nek úgy fogalmazott: az elnök hagy egy kis mozgásteret a tárgyalásoknak.

A szivárogtatások alapján azonban Trump döntésének katonai okai is lehetnek. Már Dan Caine amerikai vezérkari főnök is arra figyelmeztette Trumpot, hogy a légicsapások folytatása veszélyesen lemeríti az amerikai készleteket és a Közel-keletre telepített légvédelmi rakétákat; ráadásul, mint azt Brad Cooper admirális, a Közel-Keletért felelős amerikai erők parancsnoka is jelezte, a két hete tartó támadássorozat elérte a határait, a kijelölt iráni célpontok nagy részét lényegében már megsemmisítették. A CNN szerint az Irán elleni háborút korábban is ellenző JD Vance alelnök is aggályait fejezte ki a művelet nagyságával kapcsolatban.

Az iráni vezetés ugyan azt jelezte, hogy amíg az USA nem támad, ők is felfüggesztik a csapásokat, de nem túl optimisták a fegyvernyugvás tartósságát illetően. „Túl sok keserű tapasztalatunk van már az amerikai átverésekkel” – mondta egy magas rangú iráni tisztviselő a Reutersnek.

A háború fő gócpontja az elmúlt két hétben továbbra is a Hormuzi-szoros, ahol a világ olajforgalmának ötöde halad át. Irán az amerikai tengeri zárlatra válaszul olajszállítókat támadott, ami miatt az olaj ára május óta először újra átlépte a 100 dolláros hordónkénti lélektani határt.

Míg Omán közvetítésével Teheránban technikai tárgyalások folynak a szoros ellenőrzéséről, a britek is akcióba léptek: Wes Streeting védelmi miniszter bejelentette, hogy a héten találkozik amerikai kollégájával a tengeri hajózás biztonságának garantálása érdekében. Donald Trump kedden a Fehér Házban fogadja Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt – ezen a találkozón is eldőlhet, hogy a péntek este óta tartó diplomáciai szünet valódi fegyverszünetbe csap-e át.