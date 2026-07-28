Bús Balázs a szegedi Csillagból: Szívetekbe gonoszat műveltek, kezetek igazságtalanságot sző a földön

Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Bús Balázst a parkfenntartási bizniszben, más néven az óbudai korrupciós ügyben. Óbuda-Békásmegyer korábbi fideszes polgármestere jelenleg a Szegedi Fegyház és Börtönben (a Csillagban) van letartóztatásban.

Bús az ügyvédjén keresztül a Facebookon tett közzé egy közleményt (jelezve az ügyészség felé). Csak teljes terjedelmében engedi megosztani, de érdemes is elolvasni az egészet:

„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van”

- 5 hete hurcolt el otthonomból a NAV hamis és feltételezéseken alapuló vádakkal.

- A bíróság előtt a vádakat pontról pontra cáfoltam, de Magyar Péter elvárásai szerint jogsértő és törvénytelen módon politikai döntést hozott a bíróság. Mint A tanú című filmben.

- Polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követtem el. Egyetlen „bűnöm”, hogy fideszes voltam. Magyar Péter gátlástalanul hazudik, amikor azt üvölti, hogy 17 milliárd forint tűnt el az NKA-ból. Semmi nem tűnt el. Ezzel szemben tény, hogy több, mint 10 milliárd forint maradvánnyal adtuk át az NKA-t az új miniszternek, a folyamatban levő pályázatokkal együtt.

- 37 évvel a rendszerváltás után nem gondoltam, hogy átélem dédszüleim történetét, akiknek az 50-es években elvették a házukat, iparukat, vagyonukat és kitelepítették őket Fegyvernekre, csak mert polgárok voltak és nem kommunisták. Ma mindenki ugyanerre számíthat, ha nem ismeri Magyar „Cipolla” Pétert.

- 40 éve a magyar sorkatonai szolgálat alatt a III/IV-es ügyosztály (katonai elhárítás) figyeltetett meg és próbált besúgóvá tenni. Nem sikerült.

- Utána (1987) az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) próbált politikai okokból az Esztergomi Hittudományi Főiskoláról eltávolítani. Nem sikerült.

- Meggyőződésem, hogy július 13-án Magyarországon megszűnt a jogállam és demokrácia, magamat a Tisza rendszer politikai foglyának tartom.

- Elfogadhatatlan, hogy a hatóságok a bolsevik Magyar Péter utasításai szerint politikai okokból bárkit börtönbe zárhat.

- Elfogadhatatlan, hogy a bíróság mérlegelés és gondolkodás nélkül végrehajtja a politikai befolyás alá került ügyészség hamis vádjait.

- Elfogadhatatlan, hogy a bíróság a döntéseiről hamarabb tájékoztatja a sajtót, mint az érintettet.

- Elfogadhatatlan, hogy a tiszás hatalom önös érdekből, jogerős ítélet nélkül korlátozza a szabadságot, a családi kapcsolattartást és a szabad vallásgyakorlást.

„Vajon valóban igazságot szóltok,

igazságos ítéletet hoztok, emberek fiai?

Nem! Szívetekbe gonoszat műveltek,

kezetek igazságtalanságot sző a földön.

Örvend majd az igaz, amikor látja a bosszút, és a bűnösök vérében mossa lábait.

Mégis van jutalma az igaznak,

Bizony van Isten, aki igazságot szolgáltat nekik a földön!”

(Zsolt 58. 2-3, 11-12)

Szeged, Csillag börtön 2026. július 28.

Búst vezető beosztású hivatalos személy által, az előnyért hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint Bús 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kapott a III. kerületi önkormányzat szerződéseihez kapcsolódó vesztegetési pénzekből. Az ügyben ezzel 33-ra nőtt a gyanúsítottként kihallgatott személyek száma.

Bús 2002 és 2006 között a III. kerület alpolgármestere, 2006 októberétől 2019 októberéig a polgármestere volt. Hivatali ideje alatt kötötték meg a kerület parkfenntartási és parkolási szerződéseinek jelentős részét Z. Zsolt céghálójával, Z. később a III. kerületi korrupciós ügy egyik központi szereplőjévé vált.

Búst június 23-án még nem ebben az ügyben, hanem az NKA-botrányban játszott feltételezett szerepe miatt vették őrizetbe, hűtlen kezelés gyanújával.

Az ügyészség kedden ismertetett megalapozott gyanúja szerint Bús Balázs, Puskás Péter, Czeglédy Gergő, Kiss László és társaik 2008-tól olyan korrupciós rendszert működtettek a III. kerületi önkormányzat körül, amelyből pozíciójukat és hivatali helyzetüket kihasználva rendszeres bevételhez jutottak. A hatóság szerint a rendszer attól függetlenül működött, hogy az érintettek az adott választási ciklusban a kerület vezetésében vagy ellenzékben politizáltak. Az új önkormányzati megbízásokért és a meglévő szerződések fenntartásáért fizető gazdasági szereplőkkel vagy azok képviselőivel az ügyészség szerint Puskás Péter akkori alpolgármester állapodott meg, Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával.

A gyanú szerint a III. kerületi önkormányzat parkfenntartási, közterület-kezelési és közétkeztetési szerződéseihez kapcsolódó vesztegetési pénzekből Bús 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kapott. Bús Balázs a kihallgatásán nem tett vallomást, és panaszt jelentett be a gyanúsítás ellen. Az ügyészség a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közölt további részleteket.