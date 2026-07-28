Megtalálták a 2014-ben elkergetett ukrán elnököt, álnéven tengeti az életét Szocsiban

Viktor Janukovics volt ukrán elnök Szocsiban él, 2014 óta az anyja leánykori családnevéből képzett álnevet használ – derül ki a Telebachennya Toronto ukrán YouTube-csatorna oknyomozásából.

A csatorna orosz nyilvántartások, kiszivárgott adatbázisok, fényképek, közösségi médiás bejegyzések és más nyílt források alapján arra jutott, hogy Janukovics az Oleg Nyikolajevics Leonov nevet használja. Anyjának leánykori neve Leonova volt, ennek férfi alakjából származik a vezetéknév.

Az oknyomozás szerint Janukovics egy Blagodaty nevű, nagyjából háromhektáros szocsi birtokon él régi élettársával, Ljubov Polezsajjal. A volt elnökhöz köthető jelentős ingatlanvagyon – köztük földterületek, moszkvai lakások, több ház – nem az ő nevén van, hanem Polezsajén. A csatorna szerint Janukovics fia, Olekszandr szintén Oroszországban él a családjával, és a Szokolov vezetéknevet használja. A videó készítői azt állítják, hogy Olekszandr feleségének és Janukovics unokájának jelentős ingatlanvagyona, valamint több millió dollárnyi bankbetétje van.

Viktor Janukovics sajtótájékoztatót tart Moszkvában 2019. február 6-án Fotó: Sefa Karacan/Anadolu via AFP

Janukovics 2014 elején menekült Oroszországba, miután a Majdan-tüntetések következtében megbukott. Azóta több ukrajnai büntetőeljárásban elítélték a távollétében: hazaárulás, tiltott határátlépés és földterület jogellenes megszerzése miatt szabtak ki rá börtönbüntetést. Ahogy azt 2024-ben az események 10 éves jubileumán írtuk, a Janukovics-rezsim mértéktelen korrupciójánál is veszélyesebb volt, hogy olyan függési viszonyokat teremtett, amelyek megágyaztak az orosz agressziónak. (Meduza)