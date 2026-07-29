Elkobozhatják a Jordániában állomásozó amerikai katonák telefonjait

Az online megosztott, mobiltelefonnal készített videók segítik Iránt az amerikai bázisok feltérképezésében, ezért Brad Cooper admirális, a Közel-Keletért felelős amerikai erők parancsnoka figyelmeztette a csapatokat - írja a Reuters.

A lap információi szerint a következő napokban elrendelhetik a mobiltelefonok átadását a csapatoknál, ami viszont jelentős feszültségforrás lehet, hiszen a régióban állomásozó több ezer amerikai katona jelentős része így tartja a kapcsolatot a szeretteivel.

A Reuters információi szerint Brad Cooper egy nyilvánosságra nem hozott levélben közölte, hogy Iránnak hasznára válik, hogy gyakorlatilag valós időben követheti egyes katonai akciók lezajlását azzal az egyszerű módszerrel, hogy rákeres olyan cikkekre, amikben idézik vagy egyenesen beágyazzák az egyes katonák reakcióit, fotóit vagy videóit.

Ezt a képet mondjuk pont az iráni Forradalmi Gárda tette közzé a július 16-án indított rakétáról, amivel amerikai célpontokra lőttek. Fotó: -/AFP

„Ennek a nyílt forráskódú hírszerzésnek a közvetlen, elkerülhetetlen költsége az amerikai katonák és a célzott Perzsa-öböl menti országokban élő civil lakosok életében mérhető” – írta Cooper, aki felszólította a csapatokat, hogy fokozottan ügyeljenek a biztonságra, de konkrét lépéseket ez ügyben nem írt elő. A Reutersnek két forrás is azt állította, hogy a napokban a Jordániában állomásozó katonákat arról tájékoztatták, hogy el fogják kobozni a telefonjaikat a következő napokban.

Július 17-én egy amerikai katona azt videózta le, hogy társai menedéket keresnek a jordániai Muwaffaq Salti légibázis elleni halálos iráni támadás során. Cooper erre a videóra konkrétan is utalt a Reuters által látott levélben, mondván, azt egy beépített kamerás Meta okosszemüveggel készítették, majd az Instagramon tették közzé, és látható rajta, hogyan menekülnek be katonák egy bunkerbe az iráni támadás során.

Iránnak alapvetően nehéz lenne megállapítania az egyes csapásai sikerességét vagy kudarcát, ha nem lennének ilyen beszámolók – írta Cooper, hozzátéve, hogy ezek nélkül a videók nélkül például nem tudnák megállapítani, hogy eltaláltak-e egy zsúfolt létesítményt, vagy mellélőttek-e.

„A hírügynökségek által nyíltan közzétett részletes listák, leírások és elemzések a találatokról lényegében ingyenesen elvégzik Irán harci kárfelmérését” – nehezményezte az admirális.

A bevetett csapatok mobiltelefon-használatára vonatkozó szabályok egyébként nagymértékben eltérhetnek a hadseregben, sok katonának el kell zárnia őket, különösen érzékeny küldetéseknél is elkobozhatják, de egységes protokoll nincs arra, hogy hogyan lehet információkat rögzíteni és megosztani a telefonokkal.