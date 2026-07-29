Háborúellenes csetelés miatt küldtek büntetőtelepre egy orosz férfit

Egy szentpétervári katonai bíróság hét év büntetőtelepre ítélte Danyiil Belouszovot „a terrorizmus igazolása” vádjával. Belouszov bűne az volt, hogy a „Net Vojne” („Nemet a háborúra”) nevű nyilvános csevegőcsoportban egy moldovai ukránbarát tüntetésről tett közzé képeket. Az ügyészség szerint ráadásul Belouszov volt a csetcsoport adminisztrátora is.

Egybként Danyiil Belouszov apja is börtönben ül. Oleg Belouszov szentpétervári amatőr régészt 2023-ban öt év szabadságvesztésre ítélték a VKontaktyén közzétett, Vlagyimir Putyint és az Ukrajna elleni háborút bíráló bejegyzései miatt. Danyiil Belouszovnak a központi idegrendszer károsodásából eredő kognitív zavarai vannak. Apja a letartóztatásáig gondoskodott róla. (Meduza)