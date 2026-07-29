Takarékos, felelős vízhasználatra szólítanak fel a szolgáltatók

Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz-szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt.

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. a honlapján az ivóvíz-szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyi feltételek adottak.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a június végén kialakult vízellátási problémák elkerülése, illetve megelőzése érdekében a honlapján ismételten felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz-felhasználásra, rámutatva arra: a jelenlegi aszályos időszakban a vízfogyasztás a hőmérséklet emelkedésével hirtelen, ugrásszerűen növekedhet.

A Duna rendkívül alacsony vízállása a valaha mért legkisebb érték alá csökkent, és a következő napokban a vízszint további apadása, ennek hatására működési területükön az ivóvíztermelő kapacitás csökkenése várható, jelezték.

„Társaságunk minden személyi és technikai eszközét maximális kapacitással működteti a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében” - írták, hozzátéve, ha az ivóvízfogyasztás nem csökken érzékelhetően, akkor ismételten kénytelenek lesznek vízkorlátozás elrendelését kezdeményezni. (MTI)