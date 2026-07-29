A rekordalacsony Duna kiszáradt medrében el lehet bringázni Budapesttől Vácig

Mióta mérik, sosem volt ilyen alacsony a Duna vízállása Budapestnél: kedden bőven megdőlt a 2018-ban mért 33 centis abszolút negatív rekord, reggel 10 órára már 28 centi volt az új rekord. Szerda reggel 6 órakor pedig már 26 centire apadt a vízállás.

A rekordalacsony Duna kiszáradt medrében a Hajtás Pajtásos Kürti Gábor tekert el Budapesttől egészen Vácig, útját szép - bár rendkívül lehangoló - fotókkal dokumentálta.

Kürti júniusban a kiszáradó Velencei-tavon sétált át Pákozdról Gárdonyba, a mutatvány látványos volt, és fel is hívta a figyelmet, ám azt fontos megjegyezni, hogy ettől még nem feltétlenül jó ötlet nekiindulni.

Karácsony Gergely főpolgármester kedden jelezte: a főváros vízellátása jelenleg stabil, de ahhoz, hogy ez hosszú távon is így maradjon, változtatni kell, ehhez pedig kormányzati lépésekre is szükség van. Mint írta:

„Kezdjük azzal, hogy nem nézzük tétlenül tovább, hogy minden évben sok millió köbméter vizet veszítünk a tragikus állapotban lévő vízcsöveink miatt - ide vezetett az ostoba politikai szlogeneknek alárendelt fideszes rezsidemagógia. Lehet, hogy első hallásra nem népszerű, lehet, hogy érvelni, magyarázni kell, de a város vízellátása érdekében azt kérjük a kormánytól: ha már a mi felelősségünk, hogy legyen víz, akkor legyen a mi lehetőségünk, hogy meghatározzuk a vízdíjakat. Közbotrány, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben. Szerintem igenis meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után.”