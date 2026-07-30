Bár növekedett, mégis kisebb csalódást okozhatott a magyar gazdaság a második negyedévben

Az idei második negyedévben a magyar gazdaság 1,7 százalékkal nőtt a nyers, és 1,6 százalékkal a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adat szerint az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ebben viszont bázishatás már kevésbé éreztetheti a hatását, hiszen tavaly ugyanebben az időszakban már képes volt 0,4 százalékos növekedést összehozni a magyar gazdaság.
Az előző negyedévhez képest pedig 0,4 százalékos volt a növekedés mértéke, vagyis immár sorozatban az ötödik negyedéve tart a bővülő trend.
Az adatok csak részben felelnek meg a piaci várakozásoknak, hiszen a Portfolió által megkérdezett elemzők éves bázison 1,8 százalékos, negyedéves viszonylatban pedig 0,7 százalékos gazdasági növekedést reméltek. Utóbbi esetében egyébként a legpesszimistább verzió vált valóra, hiszen az elemzői várakozások 0,4 és 1,2 százalékos növekedés között szórtak. Ebben vélhetően jelentős szerepe lehetett a mezőgazdaság teljesítményének, a második negyedévben ugyanis már a rendkívül aszályos időjárás és egy napokon át tartó hőhullám negatív hatással lehetett a teljesítményre.
Ugyan a második negyedév nagyobb részében már a Tisza-kormány volt hatalmon, azért erős túlzás lenne a mostani növekedést az ő számlájukra írni, hiszen a gazdaságot érdemben befolyásoló döntéseket még nem tudtak hozni. A kormányváltás viszont már önmagában jó hatással volt egyes adatokra: a forint látványosan erősödött, és a bizalmi indexek is szignifikáns emelkedésnek indultak.
Ám, hogy pontosan hogyan is jött össze ez a második negyedéves teljesítmény, az majd csak szeptember elsején fog kiderülni, amikor a statisztikai hivatal közli a részletes adatokat is. Egyelőre csupán az alábbi pár mondattal kommentálták a friss adatot: „A bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte azt. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá”.
Az iparról egyelőre csak két hónap adata ismert a második negyedévről, ami alapján a korábbiaknál jobban hozzájárulhatott az ágazat a gazdaság teljesítményéhez, hiszen az április és a május is évek óta nem látott bővülést hozott. A választás hónapjában 3,7, májusban pedig 5,4 százalékkal nőtt az ágazat teljesítménye. Ugyan ezen belül a húzóágazatnak tartott járműgyártás az ismert adatok alapján nem remekelt, viszont már legalább képes volt minimális bővülésre májusban.
Az Orbánék által csodafegyvernek szánt akkugyártás teljesítménye viszont kifulladt. A korábbi több tíz százalékos növekedések után a második negyedévre már csak stagnálás körüli teljesítményre futotta. Igaz, az év elején tapasztalt bővülés is főként az előző évi mélypont eredménye volt, alacsony bázisról ugyanis könnyű nagyot nőni.
Az építőipar a második negyedév első két hónapjában is folytatta az immár évek óta jellemző „fűrészfogazást”, vagyis egy jobb hónapot egy masszívan rossz hónap követ. Így volt ez most is: az áprilisi 5,4 százalékos növekedést májusban egy 10,7 százalékos visszaesés követte. Ebben az időszak egy optimizmusra okot adó dolog történt: a hó végén meglévő szerződésállomány meghaladja az egy évvel ezelőtti szintet.
A kiskereskedelem, helyesebben a háztartások fogyasztása alapvetően segíteni tudja a magyar gazdaság teljesítményét, és nem lehetett ez másként a második negyedévben sem. Az áprilisi 3,6 százalékos bővülést májusban egy 4,8 százalékos követte, utóbbi pedig annyira kiemelkedő teljesítmény, hogy legutóbb tavaly áprilisban volt példa ennél nagyobb növekedésre. Vélhetően egyébként a fogyasztói bizalom növekedése, a reálkeresetek emelkedése és az alacsony infláció hatása mind elősegíti a fogyasztás erősödését. Ez a terület tehát a második negyedévben is a gazdasági növekedés motorja lehetett.
Bár a szolgáltatószektor jellemzően képes segíteni a gazdasági növekedést, a második negyedév a turizmus számára nem alakult túlságosan fényesen (itt mind a három hónap adatát ismerjük már). Míg az első negyedévben még a vendégek és a vendégéjszakák száma is képes volt növekedni, a második negyedévről ez már nem mondható el. Áprilisban a vendégek száma 1, a vendégéjszakáké pedig 4 százalékkal csökkent előző év azonos időszakához képest. Májusban ugyan 2,6 százalékkal nőtt a vendégek száma, ami vélhetően a Budapesten rendezett BL-döntőtől egyáltalán nem független, a vendégéjszakák száma viszont 0,5 százalékkal csökkent. A nyár első hónapja, a június a vendégek számában 2,2, a vendégéjszakákéban pedig 2,5 százalékkal csökkent. A részletes adatok alapján egyébként elsősorban a külföldi vendégek elmaradásának köszönhetőek ezek az adatok, júniusban viszont már a belföldi vendégek száma és az általuk eltöltött vendégéjszakáké is jelentősebb mértékben (2,6 és 3,6 százalékkal) csökkent.
A beruházásokról mindig csak a GDP-adatok közlése után kapunk negyedéves adatokat, viszont a már megjelent adatok alapján ezúttal is arra következtethetünk, hogy egyáltalán nem segíthette a gazdasági teljesítmény bővülését. A beruházási ráta ugyanis már évek óta negatív tartományban van, aminek legfőbb oka az uniós pénzek elmaradása, valamint az, hogy az előző kormány jócskán visszafogta az állami projekteket. A beruházások mellett a mezőgazdaság sem lehet idén a növekedés motorja. Ugyan az agráriumból egyáltalán nem érkeznek éven belüli adatok, de a rendkívül aszályos nyár jelentősen rontja a mezőgazdaság teljesítményét.