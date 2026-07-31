Forsthoffer Ágnes nem költözik át a Sándor-palotába

A Magyar Hangnak adott interjút Forsthoffer Ágnes házelnök, ideiglenes köztársasági elnök. Az interjúban elmondta, ideiglenes pozíciója elfoglalása előtt korrekt megbeszélést folytatott a Sándor-palotában az onnan kicuccoló Sulyok Tamással. Forsthoffer csak 30 napig tölti be ezt a tisztséget, ennyi idő alatt nem is költözik be a Sándor-palotába, és a köztársasági elnöki hivatalban sem kezdeményez személyi változtatásokat.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Kérdezték a néhány héttel ezelőtti, parlamenti Forsthoffer-Magyar beefről is, amikor Forsthoffer beszéd közben elnémította a miniszterelnök mikrofonját, Magyar pedig nyilvánosan is kifejezte felháborodását. Erről a házelnök azt mondta, biztos volt az értékítéletében, ezért nem ingatta meg, hogy a miniszterelnök nem értett vele egyet.

Röviden beszélt az Országgyűlési Hivatal főigazgatói posztjára jelölt Divinyi Zsombor körüli purparléról is. Divinyi Hadházy Ákos szerint a NER alatt uniós forrásokért felelős vezetőként dolgozott állami intézményeknél, később pedig egy cége milliárdos megrendeléseket kapott kormányközeli körökből. Mint kiderült, Divinyit nem nevezték ki a posztra (erről Magyar Péter miniszterelnök kommentelt először Hadházy posztja alatt), ő maga pedig tagadta a volt országgyűlési képviselő állításait, és azt írta, jogi útra tereli az ügyet.

Forsthoffer most azt mondta, szerinte tárgytalan az ügy, mivel a hivatal nem kötött szerződést a jelölttel, ebből következően nem történt meg a kinevezése sem - mi viszont megírtuk, hogy van azért némi gond Divinyi ki nem nevezésével.