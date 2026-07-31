Forsthoffer Ágnes nem költözik át a Sándor-palotába

A Magyar Hangnak adott interjút Forsthoffer Ágnes házelnök, ideiglenes köztársasági elnök. Az interjúban elmondta, ideiglenes pozíciója elfoglalása előtt korrekt megbeszélést folytatott a Sándor-palotában az onnan kicuccoló Sulyok Tamással. Forsthoffer csak 30 napig tölti be ezt a tisztséget, ennyi idő alatt nem is költözik be a Sándor-palotába, és a köztársasági elnöki hivatalban sem kezdeményez személyi változtatásokat.
Kérdezték a néhány héttel ezelőtti, parlamenti Forsthoffer-Magyar beefről is, amikor Forsthoffer beszéd közben elnémította a miniszterelnök mikrofonját, Magyar pedig nyilvánosan is kifejezte felháborodását. Erről a házelnök azt mondta, biztos volt az értékítéletében, ezért nem ingatta meg, hogy a miniszterelnök nem értett vele egyet.
Röviden beszélt az Országgyűlési Hivatal főigazgatói posztjára jelölt Divinyi Zsombor körüli purparléról is. Divinyi Hadházy Ákos szerint a NER alatt uniós forrásokért felelős vezetőként dolgozott állami intézményeknél, később pedig egy cége milliárdos megrendeléseket kapott kormányközeli körökből. Mint kiderült, Divinyit nem nevezték ki a posztra (erről Magyar Péter miniszterelnök kommentelt először Hadházy posztja alatt), ő maga pedig tagadta a volt országgyűlési képviselő állításait, és azt írta, jogi útra tereli az ügyet.
Forsthoffer most azt mondta, szerinte tárgytalan az ügy, mivel a hivatal nem kötött szerződést a jelölttel, ebből következően nem történt meg a kinevezése sem - mi viszont megírtuk, hogy van azért némi gond Divinyi ki nem nevezésével.
Így zajlik ez manapság.
Megpróbáltuk kibogozni az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztsége körüli szálakat. De csak újabb gubancokat találtunk.
Házszabályból oktatta ki a házelnököt a kormányfő.