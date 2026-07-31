Hiába fenyeget totális bojkottal az UEFA is, Infantino nem adja fel, továbbra is privatizálni akarja a futball-világbajnokságokat

A FIFA a kritikák és a bojkottfenyegetés ellenére kitart a terve mellett, mely szerint külső befektetők számára is nyitott céget hozna létre a futball-világbajnokságok jövőbeni lebonyolítására, és magántőke bevonásával értékesítené az általa szervezett tornák kereskedelmi jogainak egy részét.
„A tervezett konzultációs folyamatot megzavarták a médiában megjelent pontatlan információk” – olvasható a nemzetközi labdarúgó-szövetség közleményében. A Gianni Infantino vezette szervezet leszögezte: folytatja az egyeztetéseket, hogy „minden tagszövetség tényeken alapuló döntést hozhasson”.
„Senki nem adja el a labdarúgást. Ilyenen a FIFA soha nem gondolkodna” – olvasható az állásfoglalásban, amely kitér arra, hogy a visszajelzéseket és aggályokat tiszteletben tartják, és továbbra is elkötelezettek „a nyílt és demokratikus konzultáció lefolytatása mellett”.
A FIFA állítja, övé maradna a társaság feletti kizárólagos ellenőrzés és a labdarúgás irányítása, illetve megőrizné „kizárólagos hatáskörét” a versenyek szervezésére, a versenynaptár összeállítására, valamint a sportág szabályozására vonatkozóan.
Ha a terv megvalósul, a FIFA 211 tagszövetsége 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kap, majd a 2027–2030 közötti időszakra a támogatásuk 8 millió dollárról 20 millió dollárra emelkedne.
Az UEFA, az európai futballszövetség tagországai – mint azt a 444 is megírta – a tervre reagálva csütörtökön abban állapodtak meg, hogy bojkottálják a FIFA rendezvényeit, ha az valóban magántőke bevonásával értékesíti az általa szervezett tornák jogait.
„Az UEFA és nemzeti szövetségei nem vesznek részt a FIFA versenyein, amíg ezek a javaslatok napirenden maradnak” – közölte az UEFA közleményben az 55 tagország részvételével tartott online ülést követően.
A FIFA kedden jelentette be, hogy a jövőbeni világbajnokságokat – beleértve a nőit és a klubok számára rendezetteket is – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi, 70-80 százalékos tulajdonos, és a 211 tagszövetség is részesedéshez jutna.
Szakemberek véleménye szerint az esetleges FIFA-megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb rendezés irányába.
A FIFA-tervek kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. Sajtóértesülések szerint Joshua Kushner üzletember és befektető – akinek a testvére beházasodott a Trump családba – folytat tárgyalásokat arról, hogy az egyik tőkealapján keresztül levezényelje a befektetést.
Egy ilyen megállapodás Gianni Infantino FIFA-elnök szerepére is hatással lenne: ha a modellt megvalósítanák, az 56 éves sportvezető – a várhatóan 2031-ig tartó utolsó mandátumának lejárta után – vezérigazgatói minőségben irányíthatná az új szervezetet.
Infantino már 2018-ban is dédelgetett hasonló terveket, akkor szaúdi befektetők bevonásával kívánt tető alá hozni több milliárd dolláros megállapodást a klubvilágbajnokság és egy globális Nemzetek Ligája érdekében. Az a javaslat nem kapott kellő támogatást a FIFA-n belül, így nem valósult meg.
Az ötlet berobbanásáról és kontextusáról a Szily László által írt korábbi háttércikket itt lehet elolvasni.
A FIFA elnöke titokban leszervezte, hogy a világszervezet összes bevételt hozó tevékenységét szervezzék ki egy új cégbe, aminek a 21 százalékát külső befektetőknek adnák el. A befektetők vezetője a Trump-klán tagja, Joshua Kushner. Infantino lenne az új cég vezetője, tízszer annyi pénzért, mint amennyit FIFA-elnökként keres.
Határozott fellépéssel hiúsítaná meg az UEFA Infantino tervét, amivel a Trump-család kezébe adná a világbajnokságokat.